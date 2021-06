„Střely z dálky rád zkouším, když hrajeme fotbal. Sedlo mi to, byl jsem za gól rád. Fotbal jsem dlouho nehrál, takže bylo velice příjemné si po delší době zakopat,“ vrátil se David Jiříček ke čtvrtečnímu přátelskému fotbalovému utkání se soupeřem z městského přeboru, kterého hokejisté porazili 7:1.

Rodák z Klatov hrával fotbal za Luby a kopanou kombinoval s hokejem. „Ve dvanácti, třinácti letech jsem fotbal nestíhal s hokejovými tréninky, takže jsem chodil jen na víkendové zápasy. Fotbal mě baví a hraju ho rád,“ řekl profesionální hokejista Škody Plzeň.

Dubnové mistrovství světa hráčů do 18 let nedokončil kvůli zlomenému ukazováčku. Momentálně trénuje s áčkem Plzně bez omezení. „Příprava je podobná té loňské, protože kondičním trenérem zůstal Honza Snopek, ale noví trenéři ji obohatili o nové věci, které mě mohou posunout dopředu. Suchá příprava je povinnost, a i když je nepříjemná, tak ji člověk musí odmakat. Po celou sezonu máte fyzičku z letních tréninků, takže suchá příprava je strašně důležitá,“ ví David Jiříček.

Talentovanému obránci bude osmnáct až letos na konci listopadu. Draft NHL Jiříčka čeká až příští rok a prestižní časopis The Hockey News ho zařadil do první desítky. „Nezaměřuji se na to a na draft nechci příliš myslet, protože je to jen svazující. Jsem v Plzni a chci za ni na ledě ze sebe vydat sto procent, pokud dostanu šanci. To, co bude za rok nebo za dva, zatím neřeším,“ prohlásil sedmnáctiletý obránce, který má na západě Čech ještě na dvě sezony smlouvu. „Nadcházející sezonu zůstanu v Plzni a po ní se uvidí po draftu,“ dodal Jiříček.

Zatím nemá vysněný klub, kterým by si přál být draftován. „Budu šťastný, když mě draftuje kterýkoliv klub,“ podotkl skromně.

Účastník loňského světového šampionátu do 20 let se bude snažit, aby se dostal do nominace i letos. „Mistrovství světa do 20 let je jeden z mých velkých cílů příští sezony,“ prozradil David Jiříček.

HC Škoda Plzeň⋌7

Vodní stavby ⋌1

Branky Škody: Kantner 4, Kodýtek 2, Jiříček.

Sestava Škody: Pavlát – Malát, Musil, Kaňák, Kodýtek, Přikryl, Suchý, Schleiss, Pour, Jiříček, Kantner, Lang, David Špaček.