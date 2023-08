Gólman hokejové Škodovky hovoří o zkoušce v celku Colorada, o spolupráci se Samuelem Hlavajem i o síle obměněné Plzně.

Brankář Dominik Pavlát. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

V hokejové Škodovce se Dominik Pavlát chystá na čtvrtou sezonu. V té uplynulé si 23letý brankář řekl svými výkony o post jedničky, zachytal si premiérově za národní tým a teď znovu piluje formu.

Ačkoliv Indiáni jsou na ledě teprve něco přes týden a Pavlát vyměnil kompletně výstroj, už ji má zajetou. Začátkem července totiž absolvoval nováčkovský kemp v týmu NHL Colorado Avalanche a vrátil se nadšený.

„Úplně jiný svět. Fantastické, úžasné. Když jsem přišel do kabiny a viděl jsem svou jmenovku a pod tím štítek NHL, tak jsem měl husí kůži,“ přiznal Pavlát. „Taky makačka, hůř se dýchalo. Město leží ve výšce 1600 metrů nad mořem, takže jako byste trénovali na Sněžce. Ale ohromná zkušenost,“ rozplýval se rodák z Tábora, který v minulé sezoně naskočil v extralize za Plzeň do 30 zápasů a úspěšnost zákroků držel přes 92 procent.

Jak se to seběhlo, že si vás Colorado pozvalo?

Volal mi agent Aleš Volek, že by mě Colorado chtělo vidět na kempu. Během pár měsíců se to vyřešilo a nakonec jsem odletěl. Já mám ještě na příští rok smlouvu v Plzni, takže jsem předtím během sezony náznaky z NHL neměl.

Co vše jste během pobytu v Americe absolvoval?

Nejdříve jsme měli zdravotní testy, pak fyzické a tři dny jsme byli na ledě. To bylo docela náročné, ale nešlo jen o trénink. Prohlédli jsme si třeba i zázemí tamního stadionu amerického fotbalu, což bylo také skvělé. Zahráli jsme si golf a bylo to takové smíšené.

Colorado je v Česku spojené s brankářem Pavlem Francouzem, plzeňským rodákem, který s týmem loni vybojoval Stanley Cup. Byli jste v kontaktu?

Den před odletem jsme si s Pavlem volali. Řekl mi, jak to v Coloradu chodí. Poradil mi, takže jsem tak trochu věděl, do čeho jdu. Colorado je skvělá organizace a lidé tam jsou neskuteční profesionálové. Zatím jsem hokej zažil jen v Česku, ale v Americe to byl opravdu jiný svět. Lidi tam hokej milují, je to pro ně skoro náboženství. Dokonce kuchaři nám vozili jídlo klidně až na hotel.

Pomohlo vám, že brankáře v klubu z Denveru trénuje slovenská legenda Peter Budaj?

Bylo to pro mě určitě jednodušší. Bavili jsme se i česko-slovensky a vůbec to bylo přátelštější. Agent ještě bude s vedením mluvit ohledně výstupních výsledků, ale zatím mám jen pozitivní ohlasy. I Peter říkal, že jsem se mu líbil, což je pro mě další motivace. Budeme dál v kontaktu.

Je tedy šance, že byste v dohlednu mohl zabojovat o místo v bráně Lavin?

Colorado má pět gólmanů, čtyřem končí smlouva. Šance by tedy možná i byla, záleží na mých výkonech. Navíc evropští brankáři tam mají dobré jméno, takže uvidíme. Zůstáváme v kontaktu.

V Plzni byl vaším parťákem Dominik Frodl, v minulé sezoně Miroslav Svoboda a teď nově slovenský reprezentant Samuel Hlavaj. Jak spolu vycházíte?

Skvěle. Se Samem jsme si sedli lidsky a věřím, že to bude pokračovat i v nadcházející sezoně.

Stále je to ale boj o to, kdo půjde do brány…

Konkurence musí být, ale taková zdravá, kdy oba táhnou za jeden provaz a dokáží se i vzájemně podpořit. Pokud to takhle klape, tak je to dobré i pro tým.

Zároveň se potkávají dvě brankářské osobnosti. Samuel si zachytal na mistrovství světa a i vy máte reprezentační ambice.

Každý, kdo hraje hokej, chce reprezentovat svou zem. Možná je tedy výhoda, že Sam chytá za Slovensko a já za Česko (úsměv).

Už vám trenéři naznačili, zda se budete v sezoně v brance pravidelně točit?

Bude záležet na trenérech, jak nás budou nasazovat. V téhle fázi přípravy nás tím ale nechtějí zatěžovat, ani hráči asi nevědí, v jakých formacích nastoupí.

Minulá sezona Škodovce nevyšla, když z play-off vypadla hned v předkole. Co očekáváte od výrazně obměněného týmu v nadcházející extralize?

Očekávám, že to bude ta nejlepší sezona, fanoušci nás podpoří a budeme hrát hodně dlouho.

