Zdeněk Moták (HC Olomouc): „Do poloviny zápasu jsme hráli výborně a také jsme vedli 4:0. Po bitce Kucsery s Budíkem se hra mírně změnila. Už jsme nebyli tak urputní. Ale i když se soupeř snažil ještě se zápasem něco udělat, tak jsme si vedení pohlídali a dotáhli to k zisku tří bodů. Jediná škoda je, že si gólman Lukáš nakonec nepřipsal nulu. Určitě by si ji zasloužil.“

Co ale bylo platné, že Plzeňští byli v úvodu zápasu aktivnější, víc stříleli, když gól slavili po přesném voleji nekrytého Strapáče domácí. Škodovka nesrovnala ani v první přesilovce. Bulíř trefil jen soupeře a Kodýtek tyčku domácí klece. Naopak olomoucká hvězda Krejčí po návratu z trestu zaútočil a Kolouch propálil Furcha podruhé.

A to Západočeši na Krejčího a spol. vyrazili v úterním večeru silnější než byli při předchozí domácí výhře s Třincem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.