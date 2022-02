Oba se narodili 9. února, jen dvacet let po sobě, a ve středu mají kulatiny. Prý slaví sté narozeniny – Baďouček šedesátiny plus Říha čtyřicítku.

„Jsou to narozeniny, jako každé jiné. Další v řadě,“ shodnou se na ledě i v pohledu na jubileum. „Navíc je to v čase, kdy v extralize vrcholí základní část. V pátek hrajeme doma se Zlínem a na oslavy ani není čas,“ doplňuje Václav Baďouček.

Ale neříkejte, že vám kulaté životní mety projdou jen tak.

Václav Baďouček (V. B.) Na narozeniny dáme do kabiny občerstvení a v pátek jsme hráče pozvali na večeři. Nic velkého to nebude, protože další den je trénink. A jak je v Plzni zvykem, tak kulaté narozeniny oslavíme i na zimním stadionu s kolegy a zaměstnanci klubu.

Je to poprvé, co slavíte narozeniny takhle společně?

Miloš Říha (M. Š.) Vlastně ano. Už jednou jsme to sice plánovali, a to při naší společné štaci v Pardubicích před sedmi lety, ale nakonec jsme to nestihli.

V. B. Zrovna jsme měli hrát v Karlových Varech, jenže tam už tým odjel bez nás, protože jsme byli od mužstva odvoláni.

Vybavíte si, kdy jste se poznali vůbec poprvé?

V. B. To bylo v roce 1991. Z Plzně jsem přestoupil do Zlína, kde tehdy trénoval Miloš Říha starší, s nímž jsme se znali už z dob jeho hráčské kariéry. Já tam pak slavil třicetiny, takže malému Milošovi bylo deset a různě jsme se na zimáku potkávali.

M. Ř. Jo, Václav byl dobrý bek a do Zlína přišel jako velká posila (úsměv).

A kdy začala vaše spolupráce na střídačce?

V. B. Až v Pardubicích. Miloš tu předtím dělal asistenta, chvíli i svému tátovi. A poté, co převzal tým jako hlavní, mě nabídli post asistenta. S Milošem jsme pak u kafe zjistili, že máme na hokej podobný pohled. Jenže z nejrůznějších důvodů, a to nejen sportovních, naše spolupráce skončila předčasně.

M. Š. V pardubickém klubu probíhaly poměrně významné změny, pak vše nabralo ještě na turbulentnosti a nás to stálo místo.

Vyhazov vás musel zasáhnout. Jak složité bylo tohle období překonat?

V. B. Hned po odvolání nemyslíte na to, co přijde. Spíš probíráte, co bylo špatně, co se dalo udělat líp nebo jinak. Zároveň je jasné, že získat nějaké další angažmá v extralize bude těžké a jsem tak rád, že ta šance znovu přišla. Navíc doma v Plzni.

M. Ř. Osobně jsem to kousal těžko. V Pardubicích žijeme jako rodina a navíc jsme měli sezonu dobře rozjetou. Hráli jsme Ligu mistrů a výsledky měly vzestupnou tendenci, jenže pak přišel konec. Byl jsem sice mladý, jenže tohle mohl být zlom v kariéře. Naštěstí se to nestalo a nesmírně si vážím šance, kterou mi dala Plzeň, klub s výbornou chemií.

Je dané, že Václav Baďouček diriguje v zápasech obranu a Miloš Říha útočníky. Ale kdo z vás je hodný, a kdo zlý trenér? Kdo víc v kabině zvyšuje hlas?

V. B. Jen řvát se míjí účinkem. Postupně se z toho stane pouze zvýšená hladina hluku, kterou hráči nevnímají. Je třeba to dávkovat a i v tom se doplňujeme.

M. Ř. Vše vychází z atmosféry v realizačním týmu. Mužstvo by vycítilo, pokud by tam byl nesoulad, ale my držíme pohromadě.

To vyznívá až idylicky. Za celý čas, co jste u plzeňského týmu, jste neměli rozpory?

V. B. Ale to jo. Jednou v kabině trenérů lítaly dokonce klíče a padala hodně ostrá slova. Bouchlo to, vzduch se pročistil a po půl maximálně hodině jsme zase jeli normálně dál.

Ani generační rozdíl se neprojevuje? Že by třeba mladší na názory toho staršího reagoval, že hokej je dávno jinde?

M. Ř. To vůbec. Badi pořád sleduje poslední trendy. Vnímá současný hokej dokonale, v tomhle není vůbec problém.

V. B. Když budu mluvit o sobě, nezamrzl jsem v době, kdy jsem hrál. Pořád sleduji, kam se hokej vyvíjí. A i proto jsem chtěl dělat s Milošem společně. S tátou byl u nároďáku, současný hokej má v malíku.

V extralize jste čtvrtí, i to je dárek k narozeninám. Myslíte na přímý postup do čtvrtfinále?

M. Ř. Já koukám na pátek, kdy hrajeme se Zlínem.

V. B. O tom, že hrajeme o čtvrté místo, jsme se s kluky v kabině nikdy nebavili. Prostě hrajeme. Teď je Zlín, pak Sparta, pak další kolo. Jdeme zápas od zápasu.

Ale k myšlenkám na první čtyřku to ve vrcholící základní část svádí.

M. Ř. To ano. A vzhledem k systému soutěže v ní chceme být, to je jasné. Kdybychom neměli během sezony dvě pomlky, možná bychom mohli být ještě výš. Ale my postupujeme tak, že chceme vyhrát každý další zápas. Takhle přemýšlíme.

Přemýšlíte o tom, co by na hru a výkony Plzně, kdyby mohl, říkal váš otec, sám vynikající kouč?

M. Ř. Myslím, že by se mu to líbilo. A my i navazujeme na prvky, které on razil.

V. B. Ale určitě by nám za něco dal za uši.

M. Ř. Tak to každopádně, mně minimálně jednou každý den (smích).

Co u hráčů nesnášíte?

V. B. Za mě jednoznačně, když to někdo na ledě fláká. A ještě víc, když někdo hraje jen pro sebe, honí si tam jen svoje ego a kašle na tým. To je pro mě jako červený hadr pro býka. Nikoho takového tady v Plzni naštěstí nemáme.

M. Ř. To jsou jasné věci. Za mě k tomu přidám ještě jednu. Když je někdo nepoučitelný. Chyby se stanou, ale když někoho zvete na kobereček pětkrát za sebou kvůli jedné věci, je něco špatně.

Když jsme u toho ega, i Michal Bulíř, největší hvězda Škodovky, může pro někoho na ledě působit tak, že si dělá co chce.

V. B. Pozor, to je něco jiného! Michal je týmový hráč, nehraje si pro sebe. I v kabině už kolikrát zvýšil hlas. Možná na někoho takhle může působit a beru, že velcí hráči svým způsobem musí být egoisté, ale oni to své ego dávají ve prospěch týmu. Ne, že si tam jezdí a je jim jedno, jaký bude výsledek.

M. Ř. Zvlášť u starších hráčů, ke kterým už Bulda patří, je to o přístupu. U něj to může pro laika někdy vypadat všelijak, jenže on je pro tým nesmírně prospěšný.

Václav Baďouček

je někdejší obránce, odchovanec plzeňského klubu, který v extralize debutoval už v 17 letech a za Škodovku odehrál téměř 400 utkání. Dvě sezony působil ve Zlíně. Po štacích v zahraničí zakončil kariéru v Příbrami a začal s trénováním.V extralize byl hlavním koučem v Karlových Varech, pozici asistenta si vedle Energie vyzkoušel ve Znojmě, Kometě Brno a Pardubicích. Před příchodem do Plzně vedl prvoligové Vrchlabí.

Miloš Říha

pochází z hokejové rodiny. Jeho otec Miloš Říha st. byl uznávaný útočník a úspěšný trenér, který do dotáhl až k národnímu týmu. Mladší z Říhů musel s hokejem v mládežnickém věku skončit ze zdravotních důvodů, ale o to víc se vrhl do studií. Na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze absolvoval tři obory a získal nejvyšší trenérskou licenci. Jako kouč působil v Hradci Králové a v Pardubicích, tady krátce i jako hlavní. Posledních pět sezon trénoval v první lize, mj. v Litoměřicích a pražské Slavii. Vedl českou devatenáctku a po boku otce se objevil i u národního týmu.

