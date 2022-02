V úvodu druhé třetiny vedli hokejisté Škody Plzeň už 4:0, ale ještě si zápas 57. extraligového kola s předposledním Kladnem zkomplikovali. Nakonec však Rytíře i s padesátiletým Jágrem doma přetlačili 4:3 a v pranici o přímý postup do play-off drží Indiáni čtvrtou příčku. Dokonce se bodově dotáhli na třetí Pardubice. Premiérovým gólem se ve svém druhém startu mezi chlapy blýskl 17letý plzeňský mladíček Dvořák.

Jágr a spol. se i přes porážku vyhne přímému sestupu do Chance ligy, kam už jistě padá poslední Zlín. To o konečném složení čtyřky stále není jasno. Jen o dva body za dvojicí Pardubice, Plzeň je totiž na sklonku základní části Sparta. A stejně jako Dynamo má odehráno o zápas méně než Škodovka. Bude to ještě napínavé.

Ale postupně.

Přes čtyři tisíce fanoušků před utkáním v Plzni nejprve hlasitě vyjádřilo podporu Ukrajině čelící agresi Ruska. Peprný vzkaz poslali i caru Putinovi, který válku rozpoutal.

FOTO: Fotbalová hlediště ožila, na Viktorku přišlo přes šest tisíc diváků

Pak už byl čas na hokej.

Škoda proti Kladnu vyrukovala už sice s Blomstrandem, ale znovu bez produktivního Bulíře a navíc i bez Schleisse. Zato Indiány hnala chuť odčinit porážku 0:1 v Liberci.

Po vlažnějším vstupu to Plzeňští rozjeli a gólmanu Bowovi nasázeli během šesti minut tři góly. Po kanonádě otevřel skóre kapitán Kindl. I druhou branku Škody zařídili obránci. Čerešňák uvolnil Kaňáka, který pálil pod horní tyč. A v přesile pět na tři zvyšoval už na 3:0 po rychlé kombinaci M. Lang. „Ty tři góly daly ráz utkání,“ uvedl plzeňský trenér Václav Baďouček.

A i když Rytíři po pauze přidali, tak hned v úvodu druhé části inkasovali počtvrté. Čerešňákovo nahození tečoval do sítě vlasatý benjamínek Dvořák a v emocích slavil gól. „V juniorce je Adam jedním z nejlepších hráčů. Proto šanci dostal, šikovný, drzý, to patří k mládí,“ uvedl kouč Baďouček.

Ne válku, prosím. Fotbalisté Plzně podpořili Ukrajinu, přidali se i fanoušci

Bowa vystřídal Janus a zdálo se, že Plzeň míří k pohodové výhře. Jenže pár vteřin před koncem prostřední části brankáře Pavláta překonal z dorážky Woods. A jestli si Indiáni mysleli, že už to i tak nějak dohrají, hrubě se mýlili. V úvodu třetí třetiny Kladenští po závaru snížili na 2:4 a až do konce pak bojovali o zvrat.

Dvanáct sekund před sirénou při power-play hostů skóroval Zikmund, ale Indiáni už tři body doma udrželi. „Musím poděkovat, že to kluci ustáli, problémy se sestavou jsou čím dál horší,“ konstatoval Baďouček.

„Chtěli jsme to ještě zkusit, vrhli všechno do útoku, ale už se to dotáhnout nepodařilo,“ reagoval kladenský trenér David Čermák.

V úterý hraje Škodovka v Brně od 18.00 hodin s Kometou.

ŠKODA PLZEŇ – RYTÍŘI KLADNO 4:3

Třetiny: 3:0, 1:1, 0:2. Branky a nahrávky: 11. J. Kindl (Budík), 14. Kaňák (Čerešňák, Dzierkals), 17. M. Lang (Dzierkals, Kodýtek), 24. Dvořák (Čerešňák, Adamec) – 40. K. Wood (M. Indrák), 42. Melka (Pytlík), 60. Zikmund. Rozhodčí: Hradil, Hejduk – Frodl, Malý. Vyloučení: 9:9. Využití: 1:0. Střely na branku: 37:41. Diváci: 4 003.

Plzeň: Pavlát – Kaňák, Čerešňák, Graňák, Kremláček, Budík, J. Kindl, Kvasnička – Suchý, Kodýtek, J. Dufek – Blomstrand, G. Thorell, F. Přikryl – M. Lang, Mertl, Dzierkals – Adamec, Malát, Dvořák. Trenéři: Baďouček, Říha a Vlasák.

Kladno: Bow (24. Janus) – Arzamascev, Dotchin, K. Wood, Ticháček, Baránek, Kehar, J. Suchánek – Hlava, Plekanec, A. Kubík – Melka, Zikmund, Pytlík – M. Beran, Babka, M. Indrák – Donaghey, Kuťák, Jágr. Trenéři: Čermák, Burger, Paul a Kregl.