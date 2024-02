„Po pěti zápasech venku se už těšíme, že se konečně představíme doma,“ zdůrazňuje plzeňský kapitán před úterním duelem s Mladou Boleslaví

Kapitán Jan Schleiss. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Na Brno to hokejová Škoda Plzeň v téhle extraligové sezoně neumí. I ve čtvrtém vzájemném souboji vyšli Indiáni naprázdno, když na moravském poli padli v neděli 1:5. Zápas 49. kola se rozlouskl ve druhé třetině, v níž Kometa hned třikrát skórovala. A to Plzeň zápas na ledě jednoho z favoritů nezačala špatně, dostávala se do šancí, jenže Dominika Furcha v brněnské brance nepřekonala. Soupeř se pak chytil gólem po konci přesilovky a v prostřední části spustil smrtící kanonádu.

„Jestliže první třetina nebyla z naší strany špatná, ta druhá nás pohřbila. Tam jsme zcela vypnuli, Kometa měla asi devět velkých šancí za sebou, čímž se i diváci více chytli, a my jsme tam v tom brankáře nechali samotného. V úvodu třetí třetiny jsme snížili a mírně jsme se do zápasu vrátili. Alespoň náznak tam byl, bohužel jsme nevyužili přesilovku a domácí si to posléze pohlídali,“ říká k průběhu utkání útočník Jan Schleiss. „Po pěti zápasech venku se už těšíme, že se konečně představíme doma,“ zdůrazňuje plzeňský kapitán před úterním duelem s Mladou Boleslaví (začátek v 17.30).

Z herní mizérie v prostřední periodě nevytáhl tým ani oddechový čas, který si trenéři vzali. Čím si to vysvětlujete?

Bohužel, kdybych to věděl, tak jsme s tím něco udělali. My jsme zkrátka totálně přestali hrát, šlo to poté vše najednou, střídání po střídání, Kometa nám stále ujížděla po našich chybách, kdy jsme jim na modré čáře odevzdávali kotouče.

Tiší zklamání alespoň fakt, že díky porážce Mladé Boleslavi s Pardubicemi má Škodovka tři kola před koncem základní části už jistou účast v předkole play off?

Po těch dvou nezdarech v řadě (Plzeň prohrála ve Vítkovicích a poté v Brně) je to pro nás jenom dobře. Ve Vítkovicích jsme hráli dobře, jenom jsme nedali gól. Pro nás plus, když teď máme jistotu předkola. Máme na čem pracovat, abychom se na vyřazovací boje dobře připravili.

Jenže soupeřem Škodovky v předkole může být zrovna Kometa, s níž jste v sezoně nezískali ani bod. Tušíte proč vám Brno nesedí?

Neumím si to vysvětlit, bohužel nyní je taková série. Ale těžko nyní říct, kdy s nimi zase budeme hrát. Pokud na ně ale narazíme v předkole, tak je určitě budeme chtít porazit. Můžeme všechny ubezpečit, že do žádné série rozhodně nepůjdeme předem poražení.

Hokejová Plzeň nestačila na Kometu, přesto má jisté předkolo