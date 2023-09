Zkušený 31letý bek potvrdil v souboji s Třincem roli jednoho z nejvytěžovanějších hráčů v extralize a pro Škodovku znovu odvedl velký kus práce.

Petr Zámorský. | Foto: hcplzen.cz

Zahajovací zápasy sezony jsou vždy ošidné a ještě proti favoritovi. Hokejisté Škody Plzeň ale nedbali a na úvod extraligy porazili doma obhájce titulu z Třince 3:1. Výrazně k tomu přispěl také obránce Petr Zámorský. Zkušený 31letý bek potvrdil roli jednoho z nejvytěžovanějších hráčů v soutěži, pro tým znovu odvedl kus práce a navíc se asistencí podílel na třetí brance vítězů.

Na třinecké Oceláře jste vlétli bez respektu a silného soupeře jste zaskočili agresivním hokejem v pohybu. Takhle jste to plánovali?

Na Třinec jsme se připravovali a chtěli jsme hrát svůj hokej, na který jsme se v přípravě zaměřili. Nejdřív na suchu a pak šest týdnů na ledě jsme tvrdě trénovali, teď jsme to chtěli zúročit a vyšlo to.

Vy jste hned při zahájení sezony tradičně odehrál velkou porci minut. Jak jste se cítil?

Čekal jsem to v prvním zápase horší. Člověk neví, co od prvního utkání čekat, ale cítil jsem se super. Důležitá je ale hlavně výhra, vážíme si strašně tří bodů, začátek je důležitý. Všichni jsme odvedli maximum a na ledě to bylo vidět.

Mohl Třinec doplatit na účast v Lize mistrů, když třeba ještě v neděli hrál ve Finsku?

Těžká otázka. Liga mistrů, sám jsem ji hrál, je rok od roku náročnější a může vás nakopnout, nebo trošku ubrat síly. Je to ošemetné. My jsme ale nekoukali co soupeř a chtěli jsme se soustředit na sebe.

Plzeň má znovu hodně mladý tým a na vás zkušenějších je mladíky vést. Jak to probíhá během zápasu?

Od toho zkušenější hráči jsou. V zápasech se snažíme říci, co hrát, jaké signály, nastavit to. A pak je na mladých, jak si to přeberou.

Lev s Matýsem se blýskli gólem a zdá se, že posily, k nimž patří, do týmu dobře zapadly.

Pochvala managementu, odvedl dobrý skauting (smích). Máme čtyři vyrovnané lajny a je jedno, kdo dá gól. Pro kluky je dobře, že skórovali hned v prvním zápase.

Nestraší vás naopak nevyužité přesilovky, hlavně přes minutu trvající výhoda pět na tři?

Je to škoda, ale byli jsme blízko. Byla tam střely, prázdná branka, dorážky, i já jsem tam měl střelu z mezikruží, ale nic se neujalo. Možná chybělo víc klidu. Přece jen to byl první zápas a věřím, že to bude jen lepší a lepší.

Ve třetí třetině Třinec v přesilovce snížil a závěr byl ještě dramatický. Dalo se tomu vyhnout?

První dvě třetiny byli z naší strany super, plnili jsme dané úkoly. Ve třetí třetině jsme nabídli soupeři tři přesilovky, a to bylo špatně. Kdyby ne, mohl i závěr zápasu vypadat jinak. Takhle dal Třinec gól, což ho ještě nakoplo.

Premiéru mezi chlapy si ve Škodovce odbyl mladý talent Adam Benák? Co jste na výkon šestnáctiletého útočníka říkal?

Na ledě se mi ten kluk líbí, v kabině se skoro neprojevuje. Bylo to pro něj hodně těžké. Nastoupit v prvním zápase hned proti čtyřnásobným mistrům, to není sranda. Velkou zkoušku ale zvládl. Postupně bude silnější, sebevědomější. Všechno má před sebou.

