„Vojta je stále hodně mladým hráčem a má toho spoustu před sebou. Víme, že se každým rokem bude posouvat výše a výše,“ komentoval prodloužení Budíkova angažmá v Plzni sportovní manažer a asistent trenérů Tomáš Vlasák.

Odchovanec pardubického hokeje kroutí mezi Indiány třetí sezonu a v těch dvou minulých potvrzoval své přednosti. Hned v premiérové sezoně ve Škodovce si Budík v 39 zápasech připsal 21 bodů za tři góly a 18 asistencí. V té uplynulé byl jen o málo horší (44 zápasů, 16 bodů – čtyři góly + 12 asistencí) a s vervou vlétl i do aktuálního ročníku nejvyšší soutěže. Jenže hned v úvodu ho zbrzdilo vážné zranění po zásahu pukem do obličeje. Šikovný bek dlouho stál a do optimální formy se teprve dostává. Před čtvrtečním pokračování extraligy měl Budík na kontě teprve 16 utkání a tři body (1 gól + 2 asistence). „Vojta bude potřebovat ještě nějaký čas, ale věříme, že to v sobě má a že v Plzni vyroste v jednoho klíčových beků týmu. Neměli jsme žádné pochybnosti ohledně nabídnutí nové smlouvy,“ prohlásil Vlasák.

„Měl jsem i jiné nabídky, ale přesto jsem věděl, že zůstanu v Plzni,“ reagoval Vojtěch Budík. „Jsem tu třetím rokem a s rodinou se nám tu moc líbí. Jsem moc rád, že přišla nabídka a mohl jsem prodloužit smlouvu. Věřím, že dostanu hodně prostoru, abych se posunul dál, a to byl také důvod, že jsem tu zůstal. Znám tým, znám vedení i zázemí,“ doplnil výborný bruslař schopný vedle plnění defenzivních úkolů výrazně podpořit i útok. Ne nadarmo byl Budík v roce 2016 při své zámořské štaci draftován v NHL klubem Buffalo Sabres.

