Čtyřiadvacetiletý plzeňský gólman hovoří o Švýcarských hrách i extralize. Škodovka hraje po pauze v Litvínově.

Dominik Pavlát čelí v zápase se Švédskem nájezdu Marcuse Sörensena. | Foto: Český hokej

Přiznává, že se vrátil lehce unavený, ale šťastný. Dominik Pavlát podruhé v sezoně hájil branku hokejové reprezentace, tentokrát na Švýcarských hrách.

Čtyřiadvacetiletý gólman plzeňské Škodovky vychytal vítězství nad Finskem 2:1 a v české bráně byl i při porážce se Švédy 3:5. Teď už se však soustředí na obnovení bojů v extralize.

„Čekají nás kvalitní mužstva v tabulce nad námi a je třeba navázat na výsledky před reprezentační pauzou,“ říká Dominik Pavlát.

Dominik Pavlát kryje v zápase se Švédskem šanci Lucase Elvenese.Zdroj: Český hokej

Jedenáctá Plzeň se ve středu střetne od 17.30 hodin v Litvínově s Vervou, která je pátá, a ještě do Vánoc pak v pátek vyzve doma České Budějovice, aktuálně osmý tým soutěže.

Jaká byla další reprezentační zkušenost?

Už ve chvíli, co přišla nominace do nároďáku, jsem byl ohromně šťastný. A když jsem pak dostal šanci chytat první zápas s Finy v Praze před vyprodanou O2 arénou, bylo něco úžasnýho. Vyhráli jsme, takže jsem si to užil maximálně.

Bylo složité přeladit z extraligy na úroveň mezistátních zápasů, kde se vše odehrává ve vyšším tempu i kvalitě?

Pochopitelně mezinárodní hokej je někde jinde, ale pomohly mi už tréninky v kempu nároďáku, kde se sešli hráči z nejlepších evropských soutěží. Trochu jsem si na vyšší tempo zvykl, i když zápas je pořád zápas a jak Finové, tak Švédi hráli skvěle.

Zmínil jste O2 arénu. Napadlo vás, že byste tu mohl chytat i za pár měsíců při mistrovství světa?

To je ještě strašně daleko. Už jen dostat se na světový šampionát by pro mě byl splněný sen. Já bych snad vzal i roli kustoda. To přeháním, ale i post třetího gólmana by byl skvělý. Vše se odvine od mých výkonů v dalších zápasech.

Hned po pauze hrajete v Litvínově a pak hostíte budějovický Motor.

Čekají nás kvalitní mužstva v tabulce nad námi, ale je třeba dál sbírat body, aby nám to v tabulce zase neuteklo. Musíme hrát dobrý hokej, ale zodpovědně, makat a nic nevypustit.

Výsledky Plzně stojí na výkonech gólmanů, ať už vašich nebo slovenského reprezentanta Samuela Hlavaje. Nabíjí vás to, nebo je to spíš zátěž?

Jsme v týmu od toho, abychom chytali. Je to možná o něco těžší, ale je to naše práce co nejvíc pomoci týmu a dát mu šanci dojít si pro vítězství.

Nebývá často, aby měl extraligový tým v sestavě reprezentační gólmany.

Je to asi rarita, ale pro plzeňský klub, tým i trenéry jen dobře.

Zároveň to přináší častější střídání na brankářském postu. Nepřivítal byste delší zápasové vytížení?

Samozřejmě že bych chtěl chytat víc. Ale je to na rozhodnutí trenérů a já to musím respektovat.

Je těžší se v čase před Vánoci plném shonu koncentrovat na hokej?

Od doby, co jsem nastoupil do seniorského hokeje, jsem vlastně klasické Vánoce neměl. Dvaadvacátého prosince hrajeme, další den je trénink, stejně jako hned pětadvacátého. Volno tak máme jen na Štědrý den. Patří to k naší profesi, ale nejde říct, že bych si svátky užil.

Jak bude vypadat váš Štědrý den?

Pojedu domů do Tábora, abych mohl být s rodinou, s blízkými. Naštěstí dárky mám už koupené, i když to bylo hodně ve spěchu. Těším se na cukroví, na tradiční večeři a že alespoň jeden den budeme pohromadě.

Český chrám rekordů nezklamal, padly tři. Nejvíce titulů má plzeňský Gemov

Program Indiánů

Škodovka v extralize před pauzou zabrala, ze čtyř zápasů tři vyhrála, když naposledy doma skolila v divokém duelu mistry z Třince 5:4. V tabulce jsou Indiáni s 33 body jedenáctí, ale jen o skóre za Karlovými Vary. Od poslední Mladé Boleslavi je dělí 15 bodů.Do konce roku sehraje Plzeň ještě čtyři utkání: dnes v Litvínově (17.30), v pátek hostí České Budějovice (17.30),v úterý 26. prosince se strhne derby v Karlových Varech (15.30) a ve čtvrtek 28. prosince vyzve Škoda doma Spartu (17.30).

Vánoční balíčky. Plzeňský klub nabízí svým příznivcům dárek v podobě zvýhodněných vánočních balíčků vstupenek. První zahrnuje tři domácí utkání: se Spartou (28. 12.), Olomoucí (3. 1.) a Kladnem (5. 1.). Druhý balíček nabízí jen zápasy s Olomoucí a Kladnem. V prodeji pouze do 26. prosince.