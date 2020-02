Již tradičně se mohou hokejbaloví fanoušci těšit v únoru na mezinárodní turnaj. Klub HBC Plzeň uspořádal znovu Pilsen Challenge, kde se představí kromě Západočechů, Hradce Králové i čtyři zahraniční celky.

Ze Švýcarska dorazí Oberwill Rebels a Grenchen. Ze Slovenska přijede bratislavský Ružinov a Hokejmarket Skalica.

Skalický Hokejmarket se objevil na západě Čech naposledy před pěti lety, kdy vyhrál celý turnaj.

Obhájce slovenského titulu má v kádru několik zajímavých jmen.

Jedním z nich je útočník Jaroslav Martinusík, jenž se stal již čtyřikrát mistrem světa.

Na posledním MS v Košicích byl dokonce Martinusík vyhlášen nejužitečnějším hráčem šampionátu.

„Bude to velmi kvalitní turnaj, všichni se na něj ze Skalice těšíme. Nejde ani o to, abychom vyhráli, spíš o to, abychom si ukázali, kde a co ještě před jarní částí zlepšit a jak na tom jsme. Bude to těžká prověrka. Turnaj je kvalitou nabitý, což je jedině dobře,“ říká slovenský hbitý forvard Jaroslav Martinusík.

Plzeňští fanoušci se mohou těšit i na návrat známé tváře. V dresu Grenchenu přijede explzeňský útočník Jaroslav Pauer.

„Motivace před publikem je určitě obrovská. Těším se, až si zahraji proti bývalým spoluhráčům. Celkově se do Plzně těším.Specifický povrch v Plzni mi nijak ale zvlášť nechybí,“ prozrazuje s úsměvem ve tváři Jaroslav Pauer.

Program turnaje:

Pátek, 17.30: HBC Plzeň – HBC Hradec Králové, 18.45: HBK Hokejmarket Skalica – Ružinov Bratislava, 20.00: SHC Grenchen – Oberwil Rebells, sobota 9.30: HBC Hradec Králové – HBK Hokejmarket Skalica, 10.40: HBC Plzeň – Oberwil Rebells, 11.50: Ružinov Bratislava – SHC Grenchen, 13.10: Oberwil Rebells – HBK Hokejmarket Skalica, 14.20: HBC Plzeň – SHC Grenchen, 15.30: HBC Hradec Králové – Leaders Ružinov Bratislava, 17:00: HBC Plzeň – HBK Hokejmarket Skalica, 18.15: Leaders Ružinov Bratislava – Oberwil Rebells, 19.30: SHC Grenchen-Limpachtal – HBC Hradec Králové. Neděle 9.20: HBC Plzeň – Leaders Ružinov Bratislava, 10.30: Hokejmarket Skalica – SHC Grenchen, 11.40: HBC Hradec Králové – Oberwil Rebells, 13.00: O 5. místo, 14.15: O 3. místo, 15:30: Finále.

D. REJTHAR, T. MAJER