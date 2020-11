Šlo o druhý vzájemný zápas v sezoně. Ten první, který se uskutečnil 9. října v Brně, vyhrála Škodovka vysoko 7:3. „Utkání na Kometě se nám před pauzou soutěže vydařilo, ale pořád si musíme zachovat respekt,“ říkal před zápasem Čihák, kouč Plzně.

Zdroj: Foto: Milan Podpera

Indiáni, kteří v pátek doma proti Kometě nastoupili v černé kombinaci dresů, zahájili utkání aktivně. V první třetině svého soka výrazně přestříleli (12:5), nastřelili brankovou konstrukci a dokonce vstřelili i úvodní gól. Ten však po zásahu videorozhodčího, který reagoval na trenérskou výzvu brněnského týmu, nebyl uznán. Musil se provinil proti pravidlům – stál v brankovišti.

„Podle videa to byl neregulérní gól, ale jestli to ovlivnilo další průběh zápasu? Těžko říct. Spíš nás to mělo zdravě naštvat. Měli jsme tam čtyři minuty přesilovku a nic," láteřil plzeňský Pavel Musil.

Moravané, kteří naposledy doma nestačili na Vítkovice (2:3), vyráželi do rychlých a nebezpečných brejků, z nichž jeden dokázali proměnit. Dvě minuty před koncem úvodní periody se dostal do úniku Klepiš, který v přečíslení našel lépe postaveného Zbořila, jenž sám před gólmanem Frodlem uspěl - 0:1.

Ve druhé třetině se obraz hry změnil. Plzeňští se nemohli dostat do tempa a na brankáře Klimeše vyslali podle statistik pouze dva kotouče. Hosté byli v tomto směru mnohem aktivnější. Frodla zasypali jedenácti pokusy, avšak ani jeden za zády čtyřiadvacetiletého borce, jenž se letos může pyšnit úspěšností zákroků nad 93 procent, neskončil. Ve třetí třetině tedy bylo stále o co hrát.

Zdroj: Foto: Milan Podpera

Plzeň dostala na začátku třetí části výhodu přesilové hry. Klimeš odolával, Suchému lapil nemožné, ale na další pokus mladíka v dresu Škody už nestačil. Vyrovnáno - 1:1. O tři minuty později mohli domácí hokejisté odskočit. Ve vlastním oslabení vyzval Musil Poura, ale Kometu zachránilo břevno. Záhy tvrdě pálil z otočky Schneider, ale Frodl jeho pokus vyrazil betonem pryč z nebezpečného území.

V čase 47:32 musel na trestnou lavici za hákování plzeňský bek Kvasnička a hosté nabídnutou příležitostí nepohrdli. Holík mezi kruhy oslovil Schneidera, jenž se tentokrát nemýlil – 1:2. Za tři minuty mohl srovnat Suchý, ale poloodkrytou klec hostů trestuhodně netrefil.

Plzeň se v závěru snažila s výsledkem něco udělat a minutu před koncem zkusila hru bez brankáře. Ovšem bez úspěchu. A to i díky tomu, že Straka nezužitkoval dobrou pobídku z hole agilního Musila. Západočechům tak návrat do domácí arény po dlouhé sérii venkovních zápasů nevyšel, Brnu podlehli 1:2.

KONEC UTKÁNÍ

Poprvé v probíhajícím ročníku prohráváme na domácím ledě, dnes nám to bohužel proti Brnu nevyšlo. Děkujeme za podporu! ? #PLZvKOM #TELH pic.twitter.com/arISnB5LjO — HC Škoda Plzeň (@HC_Plzen) November 27, 2020

„Myslím si, že nás zápas nezastihl úplně v dobré formě. Třeba druhá třetina byla od nás šílená, Brno nás v ní k ničemu nepustilo. Všem se pak hůř do toho dostává, když skoro celou třetinu nevystřelíme na bránu nebo nejsme na puku," uvedl po zápase Pavel Musil.

Na truchlení z neúspěchu ale není čas. Už v sobotu hostí plzeňští hokejisté Vítkovice, které ve stejný čas prohrály na ledě Karlových Varů 1:2 po prodloužení. Utkání se hraje na západě Čech od 15.15 hodin.

KOMENTÁŘ TRENÉRŮ

Jiří Hanzlík (Plzeň): Nevím, jestli Brno hrálo tak dobře, nebo my tak špatně, ale z naší strany to nebyl povedený výkon. Především hra s kotoučem byla špatná. Nevěříme si, lehce přicházíme o puky. Ve druhé části hry jsme úplně propadli, jedna střela za třetinu hovoří za vše. Je to už několikátý zápas, ve kterém jsme dali pouze jeden gól a to na body nestačí.

Jiří Horáček (Brno): Bojovností jeden za druhého jsme to urvali. Všichni makali - celý tým skvěle pracoval a gólman to všechno podpořil. Jsme šťastní a rádi, že jsme to tady zvládli. Trenérská výzva ve 14. minutě? Hned jsme reagovali. Máme s klukama komunikaci, kteří jsou na tribuně. Konzultovali jsme to a po jejich intervenci do toho šli. Výzva byla úspěšná.

HC Škoda Plzeň - Kometa Brno 1:2

Třetiny: 0:1, 0:0, 1:1. Branky a nahrávky: 42. Suchý (Gulaš) – 18. J. Zbořil (Klepiš, L. Horký), 49. Schneider (P. Holík, J. Zbořil). Rozhodčí: Svoboda, Pražák – Pešek, Gerát. Vyloučení: 5:5. Využití přesilovek: 1:1. Střely na branku: 28:29. Diváci: Hráno bez diváků.

HC Škoda Plzeň: Frodl (Pavlát) – Kaňák, Čerešňák, Kvasnička, Stříteský, Houdek, Vráblík, Lang – Suchý, Mertl, Gulaš – P. Musil, Kracík, Pour – Straka, Kodýtek, Eberle – Kantner, Stach, Rob.

HC Kometa Brno: Klimeš (Vejmelka) – J. Zbořil, F. Král, Bartejs, Pyrochta, Gulaši, Svozil, Hájek – Zaťovič, P. Holík, Mueller – L. Horký, Klepiš, Schneider – DeFazio, Rákos, Vincour – Plášek ml., Brabenec, Kunc.

Ostatní výsledky 21. kola: Třinec - Liberec 6:4, Karlovy Vary - Vítkovice 2:1 po prodloužení, Hradec Králové - Sparta Praha 1:2, Zlín - České Budějovice 2:3, Olomouc - Mladá Boleslav 0:3, Pardubice - Litvínov 2:1.