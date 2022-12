Jak jste se v prvním utkání po návratu z marodky cítil?

Byl to trošku nezvyk, přece jen jsem chyběl dlouho, ale postupně jsem se do zápasu dostal. V hlavě jsem na utkání nebyl možná tak připravený, ale fyzicky jsem se cítil skvěle. Hodně jsem pracoval na fyzičce s naším kondičním trenérem a bylo to spíš o hlavě. Dobré bylo, že jsem dostával hodně prostoru, hrál jsem i oslabení a jsem za to moc rád.

Navíc jste v čase 21:37 dokonce v oslabení vstřelil rozhodující gól. Lepší návrat jste si asi přát nemohl, že?

V první řadě bych chtěl říci, že gól a vítězství je pro moji babičku, která již bohužel není mezi námi. Viděl jsem šanci, že můžu s Tomášem Mertlem jet dopředu, dostal jsem pěknou žabičku, následně jsem vystřelil pod ruku gólmana, jak jsem chtěl, a spadlo to tam.

K vítěznému konci však v tu chvíli scházela ještě spousta času.

Hráli jsme dobře v defenzívě a tým podržel Míra Svoboda v bráně. To byl základ vítězství. Spoléhali jsme na brejky, navíc jsme se snažili stále hodně cpát do jejich brány. A protože jsme v zápase nedostali žádnou přesilovou hru, tak ubráněná oslabení byla také hodně důležitá. Samozřejmě jsme chtěli dát více gólů, ale nakonec stačil jeden a vyhráli jsme. Díky bohu za to.

Předtím v Plzni zvítězili Bruslaři až po nájezdech 2:1, teď se zase v Mladé Boleslavi zrodilo vítězství Škodovky spíš z fotbalové scény. Co je důvodem těsných výsledků?

S Boleslaví to jsou vždy takové play-off zápasy. Obě mužstva se snaží hrát dobře do obrany a spoléhat na brejky. Já jsem hlavně rád, že pokračujeme na vítězné vlně. Snad na to navážeme i v dalších zápasech a potvrdíme posun v tabulce do vyšších pater.

