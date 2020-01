Nad čerstvou ránou u obočí hokejový tvrďák jen mávne rukou. „Při utkání v Olomouci jsem se trochu ´napapal´ mantinelu, ale nic hrozného,“ vysvětluje Jank.

Rodák z Milevska, který hokejově vyrostl v Českých Budějovicích, přišel na západ Čech před sezonou z Chomutova a za Plzeň si zatím v 17 extraligových startech připsal gól a dvě asistence.

Už jste zapomněl na strasti ze začátku sezony?

Při hře na to myslet ani nejde, ale jsem rád, že mi zdraví drží. Musím to zaklepat, aby to tak bylo i dál.

Rezonovalo u vás přání pevného zdraví i na začátku nového roku?

Určitě. Zdraví jsme si přáli doma i s kluky v kabině. Když jste zdravý, tak jde všechno ostatní.

Co předsevzetí? Dáváte si nějaké?

Ani ne. Co mám rodinu a malou dceru, tak si přeju hlavně zdraví pro blízké i naši maličkou. Je krásné sledovat, jak roste a vnímá svět. Ježíška si užila. Nadšeně rozbalovala dárky a nejvíc radosti jí udělal míč a hokejová kartička s portrétem dědy, mého tchána, který v Hradci dělá trenéra mládeže. Chodila a pořád opakovala děda, děda.

Zatím jediný gól jste vstřelil právě při novoročním zápase v Olomouci, a to jste při finální střele ještě spadl.

No jo. Milan Gulaš to po buly parádně stáhl a žabičkou mi poslal puk k modré. Šel mi na přední nohu, takže zakončení možná vypadalo trošku komicky, ale byl z toho gól.

V pátek hrajete na ledě desátého Kladna a poté v neděli doma s posledními Pardubicemi. Nesvádí postavení soupeřů k podcenění?

To rozhodně ne. Na Kladně je malé hřiště, takže se dá čekat urputný hokej, hodně soubojů, takže nic jednoduchého. A také Pardubice dokázaly v sezoně několikrát obrat o body i týmy z popředí soutěže. Nejde nic podcenit.

Hodně se teď diskutuje o snahách uzavřít extraligu. Jaký na to máte názor?

Jsem proti jako vlastně všichni kluci v Plzni. Extralize by to uškodilo. Teď je stále o co hrát, nahoře i dole. Naopak v případě uzavření by soutěživost ve spodních patrech zmizela. Týmy, které by po Vánocích neměly šanci na play-off, by ztratily motivaci. To podvědomí, že už není o co hrát, by se projevilo negativně . Hokej je přece o vítězstvích, ale i o porážkách, a je třeba umět přijmout obojí. Říkám to přesto, že na jaře jsme v Chomutově bojovali o přežití a neuspěli jsme. Což je možná špatné pro padající tým, ale dobré pro okysličení extraligy.