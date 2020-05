Jde do ciziny, ale v extralize má hokejový obránce Michal Moravčík za sebou hodně zvláštní konec sezony. A to nejen kvůli koronavirové krizi, která nejvyšší domácí soutěže uťala krátce po startu předkola play-off.

Vedení hokejové Škody Plzeň totiž v lednu reprezentačního beka překvapivě vyměnilo do Litvínova za Adama Jánošíka. Moravčík tak rázem spadl ke dnu soutěže a s Vervou prožíval infarktové souboje o záchranu. Spása přišla až v posledním kole, kdy Litvínov přemohl Kladno, a 25letý klatovský rodák se nyní s čistou hlavou chystá na svou druhou zahraniční štaci.

Předtím se Moravčík neprosadil do zámořské NHL, smlouvu s Montrealem ukončil a vrátil se do Plzně. Po necelých dvou sezonách v extralize ale znovu zvedá kotvy. Zatím na rok se upsal finskému klubu Tappara Tampere.

„Nabídka z Tappary přišla už během prosincového srazu nároďáku v Plzni a docela rychle jsme se domluvili. Já byl rád, že mám jistotu na další sezonu,“ říká hráč, který se ve finském klubu potká mimo jiné s útočníkem Jiřím Smékalem a gólmanem Dominikem Hrachovinou.

Proč jste zvolil zrovna finskou ligu?

Tak oni si spíš vybrali mě. Nějakou nabídku z Finska jsem řešil už minulou sezonu, ale klaplo to až letos. Co vím, tak finská liga je kvalitní. Staví hlavně na bruslení a já bych se chtěl v tomhle ohledu ještě posunout dál.

Do Tampere vás přitáhly ambice klubu, který sezonu co sezonu hraje o medaile?

Určitě. Nikdo se nechce plácat někde ve spodních patrech. Musím říci, že mi to letos v Litvínově stačilo. Nutnost rvát se o každý bodík, aby se nesestoupilo, to je psychicky hrozně náročné. Máte toho plnou hlavu. Když se ale hraje nahoře, tak je všechno jiné.

Než jste novému zaměstnavateli kývl, probíral jste to s někým?

Tak jisté povědomí o finské lize jsem měl, ale konkrétně o Tappaře jsem mluvil s Kubou Krejčíkem, ale i s Dominikem Hrachovinou, který tam dlouho působil a vrací se po dvouleté pauze.

Co vám gólman Hrachovina o klubu prozradil?

Spíš žertoval, co čeká jeho. Že bude mít zase dost práce s překlady z finštiny do češtiny (úsměv).

Učíte se finsky?

Zatím ne, ale nějaké základy jazyka bych určitě chtěl pochytit. I Hrášek (Hrachovina) mi říkal, že by to bylo dobré, abych rychleji zapadl do týmu.

Zatím jde jen o roční angažmá. O delší jste nestál?

Řešil se i dvouletý kontrakt, ale nakonec jsme se dohodli na roční smlouvě. V Tampere se staví nová, moderní hala, kam by se měly stěhovat oba tamní kluby Tappara i Ilves. Já osobně bych se delšímu angažmá nebránil, ale nikdo neví, jak se situace ve světě vyvine.

Jde o vaše druhé zahraniční angažmá. Myslíte, že vám drsná zkušenost z předchozího boje o NHL pomůže?

Doufám, že ano.

Co jste si z nedotažené zámořské mise vzal asi nejvíc?

To je těžké takhle říct. Ale když během sezony přijdou těžké chvíle, tak je každá zkušenost dobrá.

Kde budete v Tampere bydlet?

To ještě přesně nevím, ale my tři Češi bychom měli bydlet někde poblíž sebe. Klub se snaží, aby nově příchozí hráči měli k sobě blíž. A měl bych dostat vlastní auto.

Kdy se máte hlásit ve Finsku?

Už jsme tam měli být a mít za sebou dva týdny přípravy. Jenže není normální režim. Takže jsem zatím doma a připravuji se v Plzni s kondičním trenérem a s bývalými spoluhráči Honzou Schleissem a Kubou Lvem.

Co říkáte na plán svazu uzavřít na nějaký čas extraligu?

Myslím si, že zavřít v tuhle chvíli soutěž není dobrý nápad. Je to narychlo a podle mě by to chtělo vše dobře promyslet a přijít s variantou, která by umožnila klubům profitovat z uzavření extraligy, a zároveň aby si soutěž podržela svoji kvalitu. To je můj názor.