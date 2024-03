Pro útočníka Petra Straku bude vypjatá série předkola mezi Plzní a Litvínovem ještě o něco emotivnější. Uplynulé dvě sezony totiž 31letý forvard Škodovky odehrál v dresu Vervy, tu minulou v roli kapitána. „Trošku speciální to bude, ale ne tolik, jako kdybych byl nyní na opačné straně,“ podotkl Straka. „Do Litvínova jsem šel z nějakého důvodu, úplně to nevyšlo. Ať už byly příčiny jakékoliv, v klubu jsem se cítil dobře. Teď jsem zpátky v Plzni a chci se porvat o čtvrtfinále,“ prohlásil.

Je znát v kabině, že začíná klíčová fáze sezony?

Všichni se těšíme. Celý rok se na to chystáme a teď je to tady.

Co bude v sérii rozhodující?

Bude to o detailech. Musíme plnit právě ty drobnosti a hrát play-off, jak se má.

V základní části jste Vervu dvakrát porazili. Dá se z těch zápasů něco vzít?

Asi nám hra Litvínova vyhovovala víc než třeba Brna, ale spoléhat se na to nedá. Play-off je úplně jiný sport, jiný je i tlak v zápasech.

Kluziště v Litvínově patří k nejmenším u nás. Hraje to nějakou roli?

Na malém kluzišti je hokej pocitově rychlejší, všude je blíž, ať už do brány soupeře, nebo k hráčům na druhé straně. Zase je tam méně místa, takže to má svá pro i proti. V sezoně jsme tam ale neodehráli špatné zápasy, tak uvidíme.

Bude to i o tom uhlídat produktivní duo bratří Kašových?

Určitě jsou to klíčoví hráči Vervy, ale oni mají výborný tři čtyři lajny, takže se nedá zaměřit jen na dva. Góloví hráči jsou i v dalších řadách a litvínovská ofenziva je vůbec velkou hrozbou.

Znáte tým soupeře, zázemí, v čem je Verva zranitelná?

Možná když na ně dokážeme vletět a dáme první gól, tak by to mohli mít těžší. Ale pořád potřebujete vyhrát tři zápasy a základní část nic neznamená. O čemž jsme se přesvědčili pár let zpátky s Olomoucí. V sezoně jsme je válcovali, jenže v předkole jsme třikrát padli o gól a byli jsme venku. Musíme věřit tomu, co umíme, v Litvínově urvat alespoň jeden zápas a pak bude série zase otevřenější.

Startuje předkolo play-off, Plzeň zahájí boj v Litvínově