Soupeři z pomezí postupu do předkola extraligového play-off se v sobotu utkají v německém Klingenthalu. Tedy pokud nezasáhne vyšší moc.

Takový pohled se naskytne divákům při zápase Karlových Varů s Plzní na otevřeném stadionu v Klingenthalu. | Foto: archiv

Jestliže derby hokejového západu mezi Karlovými Vary a Škodou Plzeň má už léta svůj náboj, to sobotní bude ještě výjimečnější.

Nesmiřitelní rivalové se střetnou v dohrávce čtvrtého kola extraligy pod širým nebem v německém Klingenthalu v rámci Hockey Outdoor Triple k 10. výročí vzniku tamní druhé hokejové ligy. Utkání na nekrytém stadionu s kapacitou 20 tisíc diváků na úpatí skokanského můstku by mělo začít v 17.00 hodin.

Slůvko mělo naznačuje, že unikátní akci ohrožuje panující teplé počasí a hlavně možný vytrvalý déšť.

„Nějaká krajní možnost existuje, ale zatím si to nepřipouštíme. Věříme, že se bude hrát,“ říká plzeňský trenér Petr Kořínek.

O osudu atraktivního duelu se definitivně rozhodne dnes dopoledne.

„Pokud by to podmínky přece jen nedovolily, přejeli bychom do Varů a hrálo by se tam,“ nastiňuje kouč záložní variantu.

Všichni však doufají, že plán B nebude třeba. Návrat k hokejovým kořenům ve stylu zámořského Winter Classic je lákavou záležitostí.

„Těšíme se,“ hlásí za všechny Petr Kořínek.

Speciální dresy v nichž nastoupí hokejisté Škody Plzeň.Zdroj: hcplzen.cz

Indiáni odjeli do dějiště utkání v německé části Krušných hor už v pátek odpoledne. Nechtějí nic zanedbat. Utkají se totiž týmy z pomezí pásma pro postup do předkola play-off. Energie je jedenáctá a o dva body horší Plzeň drží dvanácté místo.

„Ačkoliv to bude specifický zápas, půjde v něm především o body,“ ví Kořínek.

A to se Škodovka hned poté v neděli utká ještě v Kladně s posledními Rytíři. „Do konce základní části už moc zápasů nezbývá, takže důležité budou všechny, nadcházející dva ještě trochu víc,“ avizuje kouč Indiánů.

V útoku se musí obejít bez zraněného Petra Straky i Tima Söderlunda, který se v nemocnici zotavuje z následků drsného ataku Michala Houdka v pondělním duelu s Pardubicemi. „Tim nám bude chybět, ale hlavně, že se jeho stav lepší. Šlo o velký otřes, takže je těžké odhadovat dobu rekonvalescence. Chce to čas,“ říká trenér Petr Kořínek.

Pro Plzeň však nejde o premiéru pod širým nebem. Tu si Škodovka odbyla začátkem roku 2016 v Brně na fotbalovém stadionu za Lužánkami. Indiáni tehdy před návštěvou 18 514 diváků prohráli 2:5 a byl u toho i útočník Jakub Lev.

„I když jsme neuspěli, tak jsou to krásné vzpomínky. Takových zápasů odehrajete za kariéru jen pár a každého si vážíte. I proto se do Klingenthalu těšíme,“ říká 33letý forvard.

Věří, že do Klingenthalu přijede i spousta plzeňských fanoušků. „Nechceme si jen užít fantastickou atmosféru v otevřené aréně, chceme vyhrát a podpora z hlediště pomáhá,“ zdůrazňuje Lev.

Oba celky se poměří podruhé v krátké době. Duel před reprezentační pauzou vyhrála Plzeň doma 4:3, ale předchozí dvě derby zase Energie. Karlovarští jdou do boje povzbuzení středečním vítězstvím nad Mladou Boleslaví, Indiány tíží porážky s Pardubicemi a Spartou.

