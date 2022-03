„Těsné vítězství nás nakoplo, po nešťastném třetím utkání (Plzeň padla 3:5) jsme to potřebovali a všichni teď vyhlížíme pátý duel,“ neobává se uspokojení trenér Václav Baďouček. „Už se rozhodne. Je to adrenalin a kvůli tomu se přece hokej dělá,“ doplnil zkušený kouč.

Na dopoledne po jednogólové výhře, která udržela Západočechy ve hře, připravili trenéři pro hokejisty jen dobrovolný trénink. „I tak přišli téměř všichni kluci,“ ocenil Baďouček.

Na pátý souboj, který rozhodne o úspěšnosti či neúspěšnosti sezony, se těší.

„Sice už mám nějaký věk, ale stále mám v sobě kus hráče. Dokážu se vžít do pocitů těch kluků, a čím víco něco jde, tím víc chci uspět,“ prohlásil někdejší extraligový obránce.

Klid před bitvou bude hledat v rodinném kruhu. „Zajdu za vnoučaty a na chvíli na hokej zapomenu,“ uvedl.

Udržet si zaťatost, s níž Škodovka urvala úterní výhru, velí i gólman Miroslav Svoboda. „Sice jsme zvládli jeden zápas série, ale abychom postoupili, tak potřebujeme vyhrát i ten pátý doma,“ zdůraznil jeden z hrdinů předchozího duelu. „Znovu musíme vyjít z dobré obrany. My to vzadu hrát umíme a jen je třeba to udržet,“ podotkl 27letý brankář, který do série zasáhl poprvéa čistým kontem položil základ k vítězství Indiánů.

Na postup však cílí i soupeři z Mladé Boleslavi. „Když pátý zápas odehrajeme jako první tři, tak se o nás nebojím. Musíme si to nastavitv hlavách a věřit si,“ uvedl na klubovém webu útočník Ondřej Najman.

