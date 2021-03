„Chtěli jsme za každou cenu vyhrát, protože jsme nevěděli, co se stane ve Vítkovicích. Za tři body jsme rádi, a i když výsledek vypadá na kanonádu, tak to byl těžký zápas,“ komentoval vítězství Filip Suchý, který ke zničení Kohoutů přispěl hattrickem - svým premiérovým v nejvyšší soutěži.

„První hattrick v extralize je krásný a jednou o tom budu vyprávět svým dětem,“ konstatoval s úsměvem 23letý útočník, kterého v extralize čeká první play-off.

Jak se váš třígólový zápis v souboji s Hanáky rodil?

U prvního gólu jsem ani nevěděl, jak jsem ho dal. Puk mi spadl někam na záda, navíc jsem netušil, zda jsem nestál v brankovišti. Naštěstí platil. U druhé branky jsem věděl, že v brejku půjdu do bekhendu a při třetí se puk odrazil přímo ke mně a já ho jen zametl do brány.

Co ve vás nyní převládá? Zklamání, že nevyšla čtyřka anebo vás hřeje bodová série z finiše základní části, kterou jste korunovali třemi vysokými výhrami v řadě?

Těžko říct. O šanci na čtyřku jsme se snažili bojovat až do konce. Nakonec to nevyšlo, ale určitě je dobře, že jsme se před play-off rozstříleli. Jen si to teď ještě musíme přenést do vyřazovací části.

V předkole narazíte opět na Olomouc. Jaká podle vás série bude?

Těžká, protože Olomouc je hodně nepříjemný soupeř. Jsou vlezlí, hodně dohrávají souboje a zápasy s nimi v sezoně byly hodně vyrovnané. Poslední vzájemné utkání na to nic nemění a je třeba se dobře připravit.

A cesta k postupu přes tým z Hané?

Ta vede přes domácí zápasy, protože v Olomouci to nikdy není lehký.

Bude mít domácí prostředí takovou sílu, když série předkola se odehraje znovu v arénách bez diváků?

Myslím, že i tak je pro nás lepší začínat doma. Alespoň se tak na úvod vyhneme dlouhému cestování. Konkrétně do Olomouce je to zhruba čtyři a půl hodiny jízdy.

Škodovka se ve vyřazovacích bojích utká s Kohouty potřetí v posledních pár letech. Co víte o předchozích sériích?

Že byly nepříjemné. I když jsem byl tehdy v zahraničí, tak jsem Plzeň v play-off sledoval a zhruba vím, co se v soubojích s Olomoucí odehrávalo. Nečeká nás nic snadného, ale ve středu budeme připraveni a uděláme maximum, abychom šli dál.