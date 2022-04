Hned v úvodu Škodovka ubránila oslabení. Navíc Marcel pláchl do brejku, ale po kličce mířil mimo liberecké tyče. Stejně jako na opačné straně Měchura, který v šanci netrefil odkrytou domácí bránu.

Plzeň však byla znovu produktivnější. Rychlý útok potáhl Slanina a Malát zblízka otevřel skóre. Ve 12. minutě pak domácí z tlaku vytěžili další gól. Soukup přihrával zpoza brány a Dvořák pálil do horního růžku. Škodovka se i potřetí v sérii ujala dvougólového vedení, jenže na vítězství to tentokrát nestačilo.

V druhé třetině padly dokonce čtyři branky. Hosté se dvakrát dostali na kontakt, hned po pauze snižoval Měchura, ale Plzeňští vždy odpověděli.

Nejprve v přesilovce proměnil rychlou kombinaci Slanina. A i když vzápětí hosté stav opět korigovali, tak Škodovka opět v početní výhodě po parádní akci dvojice Kremláček, Malát znovu vedla o dva góly – 4:2.

Jenže pak už se trefovali jen hosté. Na začátku třetí třetiny Tygři rychlým gólem snížili a v následné početní výhodě srovnali na 4:4. Pracovaly nervy, blízko vítězného gólu byl domácí Kremláček, ale zblízka nadvakrát neprocpal puk do sítě. Zápas tak dospěl do prodloužení a v čase 63:29 trefil výhru hostů z mezikruží obránce Kovář.

Čtvrtý duel finále se znovu v plzeňské Logspeed CZ Aréně hraje ve čtvrtek od 17.00 hodin a pro Škodovku je to další šance urvat v sérii mečbol.

Hlasy trenérů

Petr Vojan (Plzeň): „Byli jsme příšerní. To, že jsme v zápase vedli 2:0 a 4:2, nemění nic na tom, že jsme předvedli ostudný výkon. Mysleli jsme si, že si můžeme zahrát hokejíček, neměli jsme pokoru a jen to celé směřovalo k tomu, že to takto dopadne. Chlapci si musejí nastavit hlavy zase zpátky a opět začít hrabat, protože ten zápas jsme tady nechali.“

Richard Lobo (Liberec): „První třetina z naší strany nebyla vůbec dobrá. Ve druhé jsme vše zlepšili a ve třetí duel zlomili. Jsme rádi, že jsme prodloužení rozhodli a víme, že odtud nepojedeme s prázdnou. Nyní se připravíme na další zápas a pokusíme se sérii srovnat.“

Finále, 3. zápas: Škoda Plzeň – Liberec 4:5 pp (2:0, 2:2, 0:2 – 0:1). Branky a nahrávky: 6. Malát (Slanina), 12. Dvořák (Soukup, Kopic), 37. Slanina (Adamec, Malát), 40. Malát (Kremláček, Adamec) – 24. Měchura (Jiruš, Jansa), 38. Šedivý (Nezbeda, Zajíček), 42. Jenčovský (Pavlík), 47. Cikhart (Hampl, Měchura), 64. Kovář (Zajíček). Rozhodčí: Hribik, Pražák – Brejcha, Ondráček. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:1. Diváci: 455. Stav série: 2:1.

