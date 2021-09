„Nejhorší, co může být. Ty dva góly bych klidně vyměnil za tři body. Potřebujeme je jako sůl, abychom mohli jít v tabulce nahoru," říkal rozrpčeně Bulíř. „Hrozná škoda, že to takhle dopadlo. Ten zápas se nevyvíjel špatně, byli jsme aktivnější, jenže jsme dostali laciné góly. To nás potopilo,“ prohlásil 30letý forvard, který do Plzně přišel v létě jako největší ofenzivní posila, náhrada za produktivní hvězdu Milana Gulaše.

Nebylo pro vás čekání na první gól v sezoně frustrující?

Už jsem to měl trošku v hlavě. Přece jen jsem přišel do nového týmu a jsem rád, že mi tam nějaký gól konečně spadl. Je to úleva. A byť utkání skončilo porážkou, tak snad mi to zvedne sebevědomí a budu zase víc pomáhat týmu.

Oba vaše góly padly z dorážek, když jste se natáhl pro odražený puk a zblízka jste pohotově zavěsil.

Říkali jsme si, že je důležité chodit do prostoru před brankou. Tak jsem si tam hledal cestu, puk se objevil a takhle to vyšlo.

Jenže další šance už Škodovka nevyužila. Proč to v koncovce neklape?

Čtyři zápasy, jen šest vstřelených gólů a hodně obdržených. To je určitě problém, ale zlepšit musíme obě strany, zakončení i obrannou fázi. S Bolkou jsme zase inkasovali čtyři góly, a to tým shazuje. Bere to sebevědomí všem hráčům, ale nezbývá než pracovat dál.

Co konkrétně je třeba změnit, zlepšit?

To je těžká otázka. Ani nevím, jak odpovědět. Je třeba přepnout v hlavě na režim, že tam každé střídání půjdeme s tím, že nechceme dostat gól. Jinak fakt nevím… Máme dost střel, jsme aktivnější než soupeř, ale je to k ničemu, když z toho nejsou góly.

Trenéři také často mění složení útoků. Jak se vám hrálo v řadě s centrem Petrem Kodýtkem?

Hráli jsme spolu už jednu třetinu v Olomouci a docela to šlo. Kody je šikovný hráč, to všichni ví. Rychlý a zarputilý, k tomu technický, přemýšlí, takže by nám mohlo sedět. Ale uvidíme, jak to bude příště.

Promítají se do výkonů Škodovky zdravotní problémy z průběhu letní přípravy, které se protáhly i do úvodu soutěže?

Je to jeden z problémů. Od prvního dne přípravy nebyl den, kdy bychom byli kompletní. Jeden hráč přišel, někdo zase vypadl. Pořád to bylo rozházené. Ale nejde to brát jako výmluvu. Jsme extraligoví hráči, trenéři udělají sestavu a my tu roli musíme přijmout.

Jste ten typ, co dokáže neúspěchy rychle hodit za hlavu nebo o nich přemýšlíte?

Jo, přemýšlím nad tím pořád, i když přijdu domů. Recept na to, jak to trochu vyhodit z hlavy, jsou moje dcery. To je radost, i když přijdete naštvaný domů. Teď jsem ale v Plzni sám bez rodiny, takže se tím budu zabývat asi o to víc…