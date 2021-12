V rámci 32. kola, posledního před další reprezentační přestávkou, se Indiáni střetnou v Třinci se suverénním lídrem soutěže. Zápas s Oceláři začne ve Werk Aréně v neděli už v 15.00 hodin.

„Po Pardubicích to bude další těžký soupeř, silný do ofenzivy, v níž Třinec disponuje řadou zkušených produktivních hráčů. Takže z naší strany to bude chtít znovu maximální bojovnost a obětavost, abychom mohli pomýšlet na nějaký zisk,“ řekl plzeňský trenér Václav Baďouček.

Předchozí dva zápasy Škodovky s Oceláři v sezoně se hrály v Plzni a bilance je těsná. Zářijový souboj vyhráli Indiáni 3:2, aby poté v říjnu padli 1:2. Souboj tehdy až v 51. minutě na stranu hostů přiklonil jejich nejlepší střelec Martin Růžička.

„Třinec se třeba na rozdíl od Pardubic nesnaží o nějaké agresivní napadání. Zato po ztrátě kotouče umí výborně zavřít střední pásmo a to pak přejít není snadné,“ upozorňuje Baďouček. „Ale jinak to bude hodně podobné jako předtím s Dynamem. Chce to mít dobrý pohyb, vystříhat se zbytečných vyloučení a hrát dobře do obrany,“ nabádá plzeňský kouč.

Vítá, že do souboje s Oceláři může ještě nasadit juniorské reprezentanty Davida Jiříčka a Sebastiána Maláta. „Na sraz dvacítky do Klášterce nad Ohří odjedou kluci až po zápase,“ potvrzuje Baďouček.

Plzeň zároveň požádala disciplinární komisi o omilostnění na dva zápasy distancovaného útočníka Petra Kodýtka. „Jedno utkání si odseděl a po polovině trestu je možné žádat o prominutí zbytku. Tak uvidíme,“ říká Václav Baďouček.

Do dějiště zápasu vyrazili Indiáni s denním předstihem.

