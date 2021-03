V čase 58:21 si Plzeň vzala oddechový čas a trenér Ladislav Čihák načrtl plán úderu. Následně opustil led brankář Dominik Frodl a Indiáni se v šesti vrhli na zteč.

Olomoučtí hokejisté v třetím zápase předkola proti Plzni. | Foto: hc-olomouc.cz/Alena Zapletalová

Jenže olomouckého hrdinu Branislava Konráda do úzkých nedostali. Naopak Ondrušek poslal puk do prázdné plzeňské branky, ale gól nebyl kvůli ofsajdu uznán a hra se vrátila do olomoucké třetiny.