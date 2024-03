Hokejová Škodovka, která končí v extralize stejně jako před rokem dvanáctá, hledá rozdílové hráče. Mluví se i odchodech.

Zklamání plzeňských hokejistů po vyřazení z play-off. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Od soboty mají dovolenou. Hokejisté Škody Plzeň ztroskotali stejně jako tři sezony předtím hned v předkole extraligového play-off. Nestačili na Litvínov a na rozdíl od loňska, kdy sérii s podobně favorizovaným Libercem protáhli na pět zápasů, to byl fičák. Tři zápasy, tři porážky a šup z kola ven.

Těžko se utěšovat, že v třetím duelu, prvním doma, se Indiáni rvali o prodloužení série. „Nechali jsme na ledě všechno, bohužel to nestačilo,“ komentoval gólman Milan Klouček na klubovém webu fatální porážku 1:2 v prodloužení.

Hlavní příčiny? Škodovka sice dostávala Vervu do úzkých, jenže v intencích celé sezony až na úvodní trefu neskórovala, a to ani v přesilovkách. „Šance jsme měli, bohužel produktivita byla slabší. Možná nám chyběla i trocha štěstí, nicméně proti silnému Litvínovu jsme v sérii tahali za kratší konec,“ uznal Klouček, který do Plzně přišel až zkraje února z Pardubic výměnou za brankáře Dominika Pavláta.

Plzeň ještě na přelomu třetí třetiny a prodloužení promarnila pětiminutovou výhodu po drsném faulu Janise Jakse, který knokautoval rozjetého Jana Schleisse, a naopak soupeř pak šťastným gólem ve vlastní početní výhodě rozhodl celou sérii.

„Ve vteřině člověku hned naskočí, že je konec všem nadějím. Je úplně jedno, jestli to byl hezký nebo ušmudlaný gól, v play-off to tak bývá. Smůla pro nás, že Litvínov měl přesilové hry kvalitnější. Tu rozhodující dokázal využít, my ne, a tak nám končí sezona,“ hlesl smutně obránce Jan Piskáček.

Podle zkušeného bojovníka se série předkola lámala už na litvínovském ledě. „Přitom první zápas byl dlouho vyrovnaný, ve třetí třetině jsme bohužel dostali tři rychlé branky. Druhé utkání ale soupeř vyhrál jednoznačně a my se ocitli na hraně vyřazení,“ konstatoval čtyřiatřicetiletý zadák.

Škodovka obsadí ve vrcholící soutěži stejně jako před rokem konečné dvanácté místo. „Úspěch to pochopitelně není. Chvílemi jsme byli v tabulce i výše, bohužel v sezoně jsme měli několik krizí. I tak jsme chtěli každý zápas vyhrát, a ani do série s pátým Litvínovem jsme nešli předem poražení. Jenže sezona nedopadla,“ litoval Piskáček.

V plzeňském týmu se tak po dalším neúspěchu dají čekat změny. „Kádr se obmění, musí přijít rozdílový hráč, to je jasné. Pracuje se na tom,“ sdělil hned po vyřazení z play-off plzeňský trenér Petr Kořínek.

PŘIJDE KLEPIŠ?

Veřejným prostorem létají různá jména, ale o konkrétních odchodech a příchodech se stále jen spekuluje.

Už zmíněný gólman Milan Klouček by měl zamířit do Českých Budějovic, útočník Jakub Pour do Mountfieldu HK a o Aleksiho Rekonena stojí v Mladé Boleslavi. Naznačuje to server elite prospects. Nejisté je ale i setrvání obránce Aleksiho Laaksa. A co posily? Produktivní ukrajinský bek Igor Merežko, kanadský útočník Olivier Archambault (oba ze slovenské extraligy) a k tomu do ofenzivy další Kanaďan Christophe Lalancette (nyní Mountfield). A nově se mluví i o příchodu veterána Jakuba Klepiše, tedy v případě, že by Kladno neudrželo extraligu.

S Plzní se má po letech rozloučit také sportovní manažer Tomáš Vlasák. Bývalý skvělý útočník, se Škodovkou mj. český šampion a poté i člen realizačního týmu, by měl podle isport.cz nově řídit sportovní úsek klubu z Mladé Boleslavi.

Naděje zhasla v prodloužení. Plzeň končí, do čtvrtfinále jde Litvínov