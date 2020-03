V čase 44:23 Matyáš Kantner trefil odkrytou branku Komety a ruce mu vylétly radostí ke stropu haly. Kolem rozzářeného útočníka plzeňské Škody se s gratulacemi shlukli spoluhráči. Kapitán Milan Gulaš mu vzápětí přivezl puk, s nímž skóroval.

Opojná chvíle.

21letý Kanter završil svůj první hattrick v hokejové extralize a navíc sám vystřílel Indiánům vítězství nad Kometou, které je kolo před koncem základní části posunulo znovu na druhé místo.

„Byl to strašně příjemný pocit. Dosáhl jsem mety, kterou jsem si vysnil jako kluk, co na extraligový hokej chodil koukat,“ usmíval se rodák z Plzně, který tu vyrostl i hokejově.

Z klidu jeho hlasu se dalo vytušit, že vytáhlý forvard s lehce flegmatickou náturou bere úspěchy stejně jako pády. Nenechá se jimi rozhodit.

Možná proto prožívá životní sezonu a je tam, kde je. Tedy s 18 góly po Gulašovi druhým nejlepším střelcem týmu, s 37 kanadskými body (18 + 19) třetím nejproduktivnějším hráčem Škodovky a je řazen k objevům vrcholící sezony.

Lze souhlasit.

Vždyť 193 cm vysoký křídelní útočník ještě v minulé sezoně stihl ve 42 utkáních za Plzeň vstřelit jen čtyři góly a k tomu pět asistencí. Jenže o přímý let vzhůru v této sezoně rozhodně nešlo.

Začátek měl Kantner nijaký. Byl na hraně sestavy, téměř na vyřazení. Jenže nepanikařil, pracoval na sobě a ze čtvrtého útoku se postupně probojoval až do elitní řady ke Gulašovi s Mertlem. Po čase však znovu cestoval sestavou.

Momentálně operuje ve třetí formaci s Němcem a Pourem, ale třeba páteční nepovedené utkání v Pardubicích nedohrál a od trenéra Ladislava Čiháka schytal ostrou kritiku. Proti Liberci zase nastoupil a hned další kolo sestřelil Kometu.

Soupeř z Brna sice v Plzni vedl po 12. minutách 0:2, jenže Kantner pak třemi zásahy – v přesilovce, oslabení a při hře pět na pět – nasměroval Indiány k vítězství 3:2.

A považuje si, že puk, kterým v zápase potřetí překonal zkušeného Marka Čiliaka, mu předal Milan Gulaš.

„Guli z toho měl velkou radost. Jsem vděčný, jak se ke mně chová. Můžu se od něj učit hokejově, ale i lidsky. Za to mu chci poděkovat,“ prohlásil Kantner.

Puk si vystaví doma na poličce slávy vedle kotouče, kterým vstřelil svůj první gól v extralize.

Plzeň díky třígólové parádě mladého forvarda sahá v závěru základní části po druhém místě. Vše rozhodne až poslední kolo.

„Teď jsme doma dvakrát po sobě vyhráli, ale v pátek končíme v Třinci. Venku, kde se nám moc nedaří. Kdy jindy to ale zlomit než před play-off. Není na co čekat. Jde jen o to hrát jako doma. Klišé, ale tak to musíme vzít a pak v Třinci uspějeme,“ burcoval Matyáš Kantner.

A nedovede si představit, že by se musel rvát o přežití v extralize jako hráči z celků u dna tabulky.

„Být v kůži kluků těch týmů dole, musí být strašné. Doufám, že to jen tak nezažiju,“ zaklínal se útočník.

JAK TO VIDĚL

První gól (čas 15:44 – 1:2)

Matyáš Kantner: Bylo to v přesilovce a šlo o totožnou situaci jako v předchozí výhodě. Na střídačce jsme se bavili, že bychom to měli zahrát jinak a já to zahrál úplně stejně (úsměv). Puk ale zůstal před bránou a já ho zblízka dotlačil za čáru. Byl jsem si jistý, že jsem dal gól hokejkou a nevím, co sudí zkoumali. Kotouč ležel v brankovišti za gólmanem, byl volný, šlo jen o to přetlačit obránce.

Druhý gól (čas 36:26 – 2:2)

Matyáš Kantner: Hrálo se čtyři na čtyři. Brno bylo v rozehrávce trošku laxnější, my naopak soupeře dobře napadali a zrovna když jejich hráč skočil z trestné na led, tak puk vypadl na modré. Vzal si ho Bohouš Jank a vyrazili jsme do přečíslení. Přišla parádní přihrávka a já to zleva trefil přesně, jak jsem chtěl

Třetí gól (čas 43:23 – 3:2)

Matyáš Kantner: Dobrý boj v pásmu. Zavřeli jsme soupeře, nejdřív na mě byl faul, puk vypadl zpět na obránce, ten vystřelil a gólman vyrazil puk křížem ke mně a já trefoval odkrytou branku. Bylo to zadostiučinění zato, jak mě Čiliak deptal před dvěma roky v play- off. Teď mi ale gratuloval. Bylo fajn, že to ocenil.