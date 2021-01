Škodovka do odvety s Hradcem vlétla aktivně. Martin Lang pálil z pravého kruhu, brankář Mazanec však střelu vyrazil. Frodl na opačné straně zase kryl Smoleňákův nájezd.

Dál útočnější Plzeň pak v sedmé minutě otevřela skóre. K brejku nasadil Kodýtek a trefou do horního růžku zlomil dlouhé mlčení indiánských střelců. Právě Kodýtek byl v závěru předminulého souboje v Liberci posledním ze škodováků, kdo skóroval.

V přesilovce po obkroužení branky hostů zakončoval Stach. Jenže neuspěl stejně jako v už rovnovážném stavu po nájezdu Malát. Jenže Hradečtí následně přidali a srovnali hru i skóre.

Po závaru se Smoleňák ještě neprosadil, nerozhodného Šaldu v nájezdu vychytal Frodl, ale před pauzou znovu Smoleňák po rychlé kombinaci skóroval.

V úvodu druhé části přečkali domácí oslabení, měli být znovu vyloučení, ale Sklenář gestem fair play udělený trest odvolal. Plzeňští pak soupeře sevřeli a Stříteského střela od modré zaplula s přispěním teče za Mazance. Gól byl uznán až po konzultaci s videem a jeho autorem byl označen Přikryl.

Zápas pokračoval ve svižném tempu. Po chybě hradeckých beků se na Mazance řítil Martin Lang, bekhendem však gólmana nepřekonal. Chuť si juniorský reprezentant spravil poté v přesilovce, kdy projel útočným pásmem a nabil zpět Pourovi na třetí gól Škodovky.

Hosté po dvou minutách rovněž v početní výhodě ještě snížili. Rána od modré prošla Frodlovi mezi betony a puk do sítě zblízka doklepl Smoleňák. Plzeňští si vzali výzvu, měli dojem, že dorážející hráč už předtím Frodla atakoval, gól však platil.

Strakovu ránu k tyči zastavil Mazanec lapačkou. V závěru třetiny se už Indiáni radovali, když dvougólové vedení vrátil Škodovce důrazný Martin Lang. Skóroval po skrumáži před hradeckou klecí, také trenéři hostů si vzali výzvu, navýšení stavu na 4:2 pro Plzeň to však nezměnilo.

Domácí náskok mohl po druhé pauze umocnit junior Přikryl. Od bočního mantinelu se protáhl před branku hostů, na Mazance však nevyzrál. Vše napravil ve 46. minutě, kdy v pokleku svou druhou brankou v zápase zvýšil na 5:2.

Ještě ale nebylo hotovo. Hosté hráli přesilovku, proti Pavlíkovi vytáhl skvělý zákrok Frodl, jenže Lev byl v závěru výhody úspěšnější a deset minut před koncem snížil na 3:5.

Hradečtí se ještě pokoušeli o zvrat, jenže manko nesmazali, ani když před koncem odvolali brankáře a útočili v šesti.

V neděli hraje po čase zase vítězná Plzeň od 16.00 hodin v Olomouci.

HC ŠKODA PLZEŇ – MOUNTFIELD HK 5:3

Třetiny: 1:1, 3:1, 1:1. Branky a nahrávky: 7. Kodýtek (V. Lang), 24. Přikryl (Stříteský, Rob), 33. Pour (M. Lang, Stříteský), 40. M. Lang (L. Kaňák, Gulaš), 46. Přikryl (Eberle) – 19. Smoleňák (Cingel, Lev), 35. Smoleňák (Cingel, F. Pavlík), 50. Lev (V. Růžička, Orsava).

Rozhodčí: Šír, Úlehla – Gebauer, Ganger.

Vyloučení: 3:2.

Využití: 1:2.

Střely na branku: 35:19.

HC Škoda Plzeň: Frodl – Budík, Čerešňák, V. Lang, Stříteský, L. Kaňák, Vráblík, Kvasnička – M. Lang, Kodýtek, Gulaš – Stach, Suchý, Pour – Straka, Kracík, Malát – Rob, Přikryl, Eberle. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Špaček.

Mountfield HK: Mazanec – Nedomlel, Blain, F. Pavlík, Šalda, Gaspar, R. Pilař, Čáp – Kevin Klíma, Koukal, Jergl – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – Smoleňák, Cingel, Lev – M. Zachar, Morong, Kubík. Trenéři: Růžička, Branda a Kočí.

Hlasy trenérů:

Jiří Hanzlík (Plzeň): „Utkání se mi hodnotí lépe než minule, na výhru jsme dlouho čekali. Podpořili jsme to velice dobrým výkonem a jako rozhodující vidím vstřelené branky. Předtím jsme měli mraky zápasů s nulou, jedním nebo dvěma góly, a na ty se dlouhodobě nevyhrává. Někdy byla hra lepší, jindy horší. Tentokrát jsme podali velice dobrý výkon a k tomu jsme byli produktivní.“

David Kočí (Hradec Králové): „Bylo to pro nás těžké utkání, v podstatě celý zápas jsme neměli takový pohyb jako v pěti posledních duelech a tahali jsme za kratší konec. Odehráli jsme teď šňůru pěti, šesti dobrých utkání a únava se trochu kumuluje, nohy nám holt tolik nešly. Snažíme se klukům ordinovat tréninky tak, aby to pořád šlapalo, ale bohužel zápasy jdou rychle za sebou a je to složité.“