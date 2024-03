Škodovka na závěr základní části hokejové extraligy korigovala v duelu s Libercem hrozící debakl, pozitivem je i návrat uzdraveného Söderlunda.

Tim Söderlund naskočil do zápasu poprvé od svého únorového zranění. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Je rozhodnuto. Hokejisté Škody Plzeň uzavřeli základní část extraligy nedělní domácí porážkou s Libercem 3:6, po 52. kole skončili dvanáctí a v předkole play-off vyzvou nakonec pátý Litvínov. Verva si konečnou pozici vybojovala až díky nájezdové výhře v Olomouci a přeskočila tak České Budějovice.

Série, hraná na tři vítězství, startuje dvěma zápasy ve středu a ve čtvrtek v Litvínově. V sobotu se pak jistě bude hrát na západě Čech.

Diváci v plzeňské aréně nejprve bouřlivým skandováním Timy, Timy přivítali na ledě útočníka Söderlunda. Švédský štírek naskočil do zápasu poprvé od 12. února, kdy po drsném faulu pardubického obránce Houdka skončil s těžkým otřesem mozku a dalšími zraněními v nemocnici. Návrat si sice osladil gólem, ale jen mírnil výprask Indiánů.

Škodovka, které chyběli v útoku znovu Lev s Holešinským, chtěla doma přervat sérii čtyř porážek a naladit se na předkolo. Zápas s Tygry sice zahájila aktivně, měla šance, jenže nic neproměnila a sama inkasovala. Soupeře pouštěla příliš k vlastní brance a po sérii dorážek se prosadil liberecký Faško-Rudáš. Gól byl uznán i přes trenérskou výzvu domácích.

A pak nastala pro Indiány třetina hrůzy. Tygři během pár minut nasázeli pět gólů. Dvakrát se trefil Flynn, dokonce v oslabení Zachar a před půlkou zápasu Rychlovský. Hlavaje v plzeňské brance vystřídal Klouček, ale i toho záhy v přesilovce překonal Bulíř a hosté vedli 6:0.

Jenže Indiáni ještě v poslední části už rozhodnutého zápasu zabrali a hrozící debakl korigovali třemi zásahy. Postarali se o ně Pour, v početní výhodě už zmíněný Söderlund a Indrák.

Ve středu vypukne boj kdo s koho mezi Plzní a Litvínovem.

Hlasy trenérů:

Petr Kořínek (Plzeň): Měli jsme dobrý vstup, tlak a nějaké střely, jenže zase jsme neproměnili a inkasovali jsme gól. Druhá třetina pak byla za naší strany strašlivá. Přesto jsme měli nějaké šance a dvakrát platilo nedáš dostaneš. Nedali jsme a za pár vteřin inkasovali, k tomu jsme dostali gól při naší přesilovce. Kluky jsme ale nabádali, že jak se končí, tak se začíná předkolo. Jsme rádi, že alespoň třetí část jsme odehráli důstojně a dali tři góly. Chceme poděkovat i divákům, že nám fandili přestože jsme prohrávali. A že vyšel Litvínov? Je to asi jedno. Bylo to zamotané, o čtyřku bojovaly čtyři týmy, my s Vary o 11. či 12. místo. Máme Litvínov, je to vynikající tým, ale připravíme se a budeme se snažit postoupit. Zápasy v základní části bych nebral v potaz, i když je to půl na půl. Hraje se na výhry a každá maličkost může rozhodnout.

Filip Pešán (Liberec): V úvodu zápasu nás Plzeň dostávala pod tlak, vyhrávala souboje. Jednoduše jsme ale dali gól z dorážky, což bylo v první části jediné pozitivum. Pak nám tam napadaly góly díky důrazu a pohotového zakončení. Šest minut přesilovky na přelomu třetin nás paradoxně zbrzdilo, za stavu 6:0 to nebylo jednoduché na koncentraci, Plzeň přidala a ukázala, jak je nepříjemný soupeř, hlavně v útočném pásmu. Zápas začala otáčet, ale nestihla to.

Škoda Plzeň - Liberec 3:6

Třetiny: 0:1, 0:5, 3:0. Branky a nahrávky: 47. Pour, 52. Söderlund (Benák), 55. Indrák (Straka) – 7. Faško-Rudáš (Filippi), 25. Flynn (Ivan, Filippi), 26. Flynn (Birner, A. Najman), 29. Zachar (Aubrecht), 30. Rychlovský (Filippi, Budík), 33. Bulíř (Birner, Ivan).

Rozhodčí: Šír, Obadal – Brejcha, Frodl. Vyloučení: 7:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Střely na branku: 38:30. Diváci: 4 985.

Nejlepší hráči: Tim Söderlund – Oscar Flynn.

Plzeň: Hlavaj (30. Klouček) – Laakso, Zámorský, Malák, Piskáček, Kvasnička, Dujsík, Bučko – Matýs, Mertl, Schleiss – Söderlund, Benák, Indrák – Pour, M. Soukup, Rekonen – Straka, Jansa, Šiler. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Liberec: D. Král – Ivan, Melancon, McCoshen, Galvas, Derner, Budík, Aubrecht – Rychlovský, Filippi, Faško-Rudáš – Bulíř, A. Najman, Flynn – Birner, Zachar, Hawryluk – Mucha, Šír, Kelly Klíma. Trenéři: Pešán, Kudrna a Žabka.