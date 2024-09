Čest, ale i tíha zodpovědnosti za tým, to patří k údělu kapitána v časech dobrých i těch horších. Dobře to zná útočník Jan Schleiss, čerstvě třicátník, který s céčkem na dresu potáhne hokejovou Škodu Plzeň v extralize třetí sezonu.

V té uplynulé to nebyl žádný med. Škodovka výsledkově tápala a na srdcaři Schleissovi bylo znát, jak moc to chce změnit. Jenže čím víc se snažíte, tím někdy hůř… „Být kapitánem je hlavně čest. Tím, že už s tím mám nějaké zkušenosti, tak doufám, že mě to nesloží. Samozřejmě tíha to je taky, ale věřím, že s tím dokážu pracovat,“ uvedl ostřílený borec, který v uplynulé sezoně zasáhl do všech 55 zápasů svého týmu a připsal si pět gólů a 14 asistencí.

V Plzni jsou noví trenéři, nová je značná část týmu. Jak proměnu mužstva vnímáte?

Změnilo se toho hodně, trenéři i hráči. Takže je to jiné, než když jedete v zajetých kolejích. Jestli změna něco přinesla, tak spoustu práce v přípravě. Zvýšila se i konkurence, takže je třeba být pořád na špičkách.

Co ještě se změnilo s nástupem trenéra Josefa Jandače, ať v přípravě nebo v herním systému?

Určitě do toho vnesl jiný pohled na hokej. Trénoval národní mužstvo, dlouhá léta vedl Spartu, byl v cizině a do své práce dává velkou dávku profesionalismu. V tom nás to posouvá dopředu.

V přípravě jste převážně vyhrávali. Nesvádí to k představě, že není co zlepšovat?

Myslím si, že výsledky z léta, jestli se vyhrává nebo prohrává, se tolik neřeší. Spíš se kouká, jak tým hraje a co chybí, aby to bylo ještě lepší. Samozřejmě výhry jsou super, ale víme, že to podstatné přijde až příští týden. Takže nelítáme v oblacích, ale každá výhra těší a dodá herní sebevědomí.

Bude Plzeň v nové sezoně silnější než předtím?

Samozřejmě bych chtěl říct, že jo a také to tak cítím. Ale vše se ukáže až extraliga vypukne. Pak se uvidí, jestli jsme silnější, nebo ne. Úvodních šest zápasů jde rychle za sebou, téměř jako v play-off, takže to chce zabrat a bodovat. Začátek bude hodně důležitý.

Dá se říct, kde byste se chtěli pohybovat v tabulce?

Já tyhle předpovědi nemám rád. Možná to zní jako klišé, ale za mě nejlepší je jít zápas od zápasu, hrát naplno a držet se nastavených věcí. A pak čas ukáže, jestli jsme to dělali dobře, nebo ne.