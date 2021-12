Svůj parádní večer načal Lang gólem z dorážky, poté brankáře Jakuba Sedláčka překonal povedeným švihem a končil trefou do opuštěné brněnské klece. Čepice mohly letět na led.

„Určitě budu na ten zápas rád vzpomínat, zvlášť když jsme ještě vyhráli za tři body. Chtěli jsme odčinit úterní nezdar v Budějovicích a zlepšit si chuť. Což se nám povedlo. Jak jsme tento rok zakončili, tak doufám, že ten nový i načneme a budeme to držet po celý rok,“ prohlásil rodák z Rokycan a odchovanec plzeňského klubu, který se do mateřské Škodovky vrátil v minulé sezoně po dvou letech v zámořské soutěži WHL.

Váš třetí gól sice padl do opuštěné branky, zato v dramatickém závěru, kdy se ještě Kometa v šesti hráčích snažila ze všech sil srovnat dvougólovou ztrátu. Co vám v těch chvílích běželo hlavou?

Abych byl upřímný, tak já jsem vůbec nepomýšlel na gól. Chtěl jsem nahrát klukům, protože jsem moc dobře věděl o co v zápase stále jde. Ale ti mě v tom nechali, tak jsem tu situaci musel využít a zaplaťpánbůh se mi to povedlo.

Vzpomenete si, kdy jste předtím naposledy dosáhl hattricku?

To bych musel pátrat hodně v paměti. Myslím, že to bylo naposledy někdy v dorostu tady v Plzni. Jsem rád, že i hattrick v nejvyšší soutěži se mi spojil právě s Plzní. Určitě na to budu rád vzpomínat.

Zaslouženě jste získal nejen putovní přilbu největšího makáče utkání, ale také puk, jímž jste završil své třígólové představení. Kam si ho vystavíte?

Táta má doma takovou menší vitrínu slávy, tak půjde nejspíše tam.

Váš počin bude zároveň znamenat příspěvek do týmové pokladny. Jste na to připravený?

Je pravda, že se mi to trošku prodraží, ještě Vánoce do toho (smích). Určitě ale zaplatím rád a těším se na to.

Přestřelka provázela v Plzni už první zápas s Kometou v sezoně. Tehdy padlo 10 gólů a dva body za výhru v nájezdech putovaly na Moravu. Teď to bylo devět branek a tři body zůstaly Škodovce. Jaké to utkání bylo?

Byl to zápas nahoru dolů, padalo hodně gólů. A my jsme rádi, že se můžeme radovat, protože jsme jich dali více než soupeř a vyhráli jsme.

Vy jste se ze čtvrté útočné formace přesunul do první lajny a posun k Tomáši Mertlovi a Martinsu Dzierkalsovi vám zdá se prospívá.

Já se snažím makat pořád naplno. A pokud to trenéři ocenili, a dali mě do první lajny, tak jsem za to rád. Ale je to i zásluha kluků, s kterými jsem hrál předtím. Ona i ta černá práce je důležitá, a když se daří a vrátí se vám to třeba takhle, tak je to super. A jasně, že Mertlík je super hráč, ale i skvělý kluk. Ani nemusí nic moc říkat. Na ledě o sobě víme a pokud nám to takhle bude klapat i nadále, tak jedině dobře.

