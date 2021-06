Tým trenéra Filipa Pešána prohrál 0:1. „Byl to vyrovnaný zápas. Hráli jsme a byli jsme lepší prvních a posledních pět minut, což je málo. V závěru se k nám nepřiklonilo štěstí, ať už při Kubalíkově ráně nebo Kovyho (Jan Kovář) střele z otočky,“ říká Michal Straka, trenér druholigových Klatov a bratr asistenta reprezentačního trenéra Pešána Martina Straky.

Michal Straka odehrál v sezoně 2005/06 třináct zápasů nejvyšší finské SM-liigy za Lukko Rauma.

Co jste říkal na taktiku Finů?

Finové mají skvělý herní systém, hrají výborný celoplošný hokej. Nepropadají, měli jsme jen jedno přečíslení a jednu přesilovku, o níž si myslím, že neměla být, protože Fin nefauloval. Finové jsou silní na kotouči, je paráda sledovat, když zakládají útok. Pokud ztratí puk, vrací se do svých pozic.

Pro oko diváka to ale nebyl příliš pohledný hokej.

Z pohledu trenéra se ale hrál výborný hokej. Nebyly v něm nějaké průšvihy a do taktiky to bylo vynikající, ale do ofenzivy už to takové nebylo. Je něco jiného, když jde v jednom utkání o všechno, než když hrajete play-off na čtyři vítězné zápasy. Bylo to o jednom gólu, obranách a rozhodla maličkost. To se nedá srovnávat se zápasem se Slováky, který bych ani nechtěl hodnotit (smích). Dali jsme sedm gólů, ale obě mužstva dělala strašné chyby.

Trenér Pešán byl kritizovaný, že příliš točil sestavou.

S tím souhlasím. Na můj vkus jsme sestavou míchali až moc. Jsem zvědavý, co mně k tomu řeknou brácha se Špáďou (asistent trenéra Jaroslav Špaček). Podívejte se na Kanadu, od začátku turnaje se zlepšuje a ve čtvrtfinále vyřadila Rusko. Když to Kanaďanům na začátku šampionátu nešlo, tak nepanikařili, ale drželi pohromadě klíčové lajny a dělali jen kosmetické změny. Myslím si, že mimo jiné i míchání sestavou rozhodlo o našem konci ve čtvrtfinále. Měli jsme ustálit sestavu, aby si to sedlo, a nikoliv to překopati na rozhodující zápas.

Rozuměl jste rozhodnutí trenérů nechat proti Slovensku odpočívat Kováře, Kubalíka, Vránu či Hronka?

Rozuměl, protože v té situaci o nic nešlo a tihle hráči se vyždímali proti Dánům.

Bylo chybou nepostavit útočníka Špačka na čtvrtfinále proti Finsku?

Byla to chyba a luxus nechat ho na tribuně. Špaček je výborný hokejista a my nemáme tolik tvořivých hráčů, kteří umí rozhodnout zápas. Proti Slovákům patřil k nejlepším.

Měl český mančaft na víc?

Když jsem viděl složení druhé skupiny a sestavu Kanady, říkal jsem si, že musíme přivézt medaili. Druhá skupina byla z mého pohledu slabší, ale v semifinále jsou jen týmy z této skupiny. To si člověk řekne, že to není možné. Nicméně naše hra na turnaji nebyla taková, jakou bychom si představovali.

Tipuji finále USA – Finsko. Souhlasíte?

Vypadá to tak. Američané se jeví dobře. Těžko říct, jestli Finům vyjde obranná taktika, protože když dostanou jako první gól, budou to muset otevřít.