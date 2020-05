Hokejová extraliga sice kvůli koronavirové pandemii v uplynulé sezoně nepoznala poprvé v historii mistra, ale život se tím nezastavil.

Týmy se začínají chystat na další ročník s vidinou, že boje v nejvyšší domácí soutěži sezony 2020/21 odstartují 18. září.

Dril na suchu podstupují za dodržování zvýšených hygienických a dalších pravidel od včera také hráči Škody Plzeň včetně tří ofenzivních posil – Pavla Musila, Davida Stacha a Filipa Suchého.

„Jsou to zkušení kluci, které jsme si vybrali. Po odchodu Vojty Němce potřebujeme udělat druhou lajnu. Tu roli dostanou a věřím, že se jí zhostí. Mají na to, ale pravda leží až na ledě, na to si musíme počkat,“ prohlásil hlavní trenér Ladislav Čihák.

S áčkem Škodovky navíc trénují i mladí kluboví odchovanci Matěj Kolda, Kristián Kolář, Sebastián Malát, David Jiříček, Michal Houdek a také Martin Lang.

„Individuální přípravu mají tradičně jen Milan Gulaš s Tomášem Mertlem a posila do obrany Viktor Lang, který trénuje doma ve Švédsku. Naopak na sezonu ve švýcarském Zugu se s námi chystá Honza Kovář,“ oznámil Čihák. „Pro mladé kluky je dobře, že vidí takového hráče,“ zdůraznil.

Na trénink na venkovním hřišti u hokejové arény dohlížel Čihák sice v roušce (na malém snímku), ale také vůbec poprvé od 13. března, kdy českou kotlinu ochromila šířící se nákaza. Následně byla extraliga ukončena a zimní stadiony i další sportoviště uzavřeny. Nyní se život vrací zase trochu k normálu.

„Už to bylo dlouhé a jsme rádi, že alespoň v nějakých omezených možnostech můžeme trénovat,“ sdělil 38letý trenér.

Čihák také v minulém nedokončeném ročníku dotáhl Škodovku k přímému postupu do play-off. Jenže vyšší moc pak Indiánům nedala šanci vylepšit si ve vyřazovacích soubojích pátou příčku po základní části.

„Teď dochází k postupnému uvolňování zákazů. Občas jsem se v tom ztrácel, situace se měnila každým dnem a panovalo víc výkladů. S hráči jsem byl v kontaktu po telefonu a věděli jsme, že jak to jen trošku půjde, začneme trénovat,“ sdělil Čihák.

Ačkoliv s rodinou žije v Praze, čas karantény strávil s manželkou a dětmi na chalupě. „Mohli jsme být alespoň venku v přírodě a ne jen zavření někde v bytě. To byla výhoda,“ vysvětloval.

Suchou část přípravy rozplánoval kouč s kolegy na deset týdnů. „Začátkem června bychom měli odjet na soustředění na Šumavu. Bude jen jedno a mělo by být trochu jiné, než jak ho kluci znají. Musíme ale počkat, kdy se otevřou penziony,“ podotkl Čihák.

Po 10. červenci by škodováci nastoupili 14denní dovolenou a poté, nejspíš 27. července, by už měli vyjet na led.

Nyní by si kouč hráčský kádr také rád otestoval. „Nebude to asi v takové šíři jako loni, ale minimálně wingate test by měli kluci absolvovat,“ uvedl Ladislav Čihák.