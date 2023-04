V Třemošné bylo v sobotu a v neděli co slavit. Hokejisté Meteoru zvládli v sobotu zdolat Rokycany 4:2 a získali tak krajský titul. Zároveň tím oplatili svému rivalovi porážku z předchozí sezony, kdy právě Rokycanští vystoupali na stupínek nejvyšší.

Třemošná zvládla druhý finálový zápas s Rokycany a mohla slavit zisk titulu. | Foto: Zdeněk Kintr

V prvním duelu série zvítězila Třemošná po skvělém obratu. Tentokrát šla za vítězstvím od samotného začátku. Na Princlovu trefu sice ještě v první třetině zareagoval hostující Patrik Pondělík, ale následně Martin Davídek s Jakubem Koreisem postupně nasměrovali svými trefami Meteor k vítězství.

Pojistku ještě přidal obránce Martin Muchka a následné snížení Jiřího Benedikta tak už nemohlo pokazit mistrovské oslavy.

„Důležité bylo, že jsme ani jednou v zápase neprohrávali a nemuseli jsme se tolik honit za góly. Podržel nás Jonáš Štekr v bráně a hodně nás nakopla ubráněná oslabení, kterých nebylo málo. Přestože přesilovky patří k rokycanské doméně, dokázali jsme je vynulovat," hodnotil zápas třemošenský útočník Martin Davídek.

Ten patřil k v letošní sezoně k nejproduktivnějším hráčům týmu a zároveň nejvěrnějším. I v době velkých absencí byl vždy na ledě. Zaslouženě tak mohl zdvihnout nad hlavu mistrovský pohár a užít si následné oslavy.

„Odšpuntovali jsme to hned na zimáku, nějakým tím pivem a vítězným doutníčkem. Potom následoval klasický přesun do Švejka na sadech Pětatřicátníků, kde jsme povečeřeli ještě všichni pohromadě. Pak už se pokračovalo napříč celou Plzní, kde nás pohár doprovázel celý večer a ráno," neskrýval kapitán Třemošné bujaré oslavy, které někteří protáhli nejen do nedělního rána.

Třemošná měla v kádru několik bývalých extraligových hráčů. Jedním z nich byl i Jakub KoreisZdroj: Zdeněk Kintr

Krajský titul je pro Třemošnou historický úspěch v dějinách klubu, čehož si je vědom i Martin Davídek. „Pobláznili jsme spoustu lidí, takovou návštěvnost jako na nás v play off Sport Arena nepamatuje. Zejména ohledně naší mládeže je super, že i když je to v uvozovkách pouze čtvrtá nejvyšší soutěž, tak děti v nás vidí vzory. Fotí se s námi, nechali nám udělat kartičky a chodí si nás podepisovat," měl radost forvard Třemošné.

Jak už ale bývá v Plzeňském kraji zvykem, krajský vítěz se nepřihlásil do následné baráže o účast ve 2. lize. I tak další sezonu bude Meteor působit v krajské lize.

Třemošná - Rokycany 4:2

Třetiny: 1:1, 1:0, 2:1. Branky a nahrávky: 4. Princl (Šibra, Štekr), 25. Davídek (Princl), 42. Koreis (Šibra), 50. Muchka – 16. Pondělík (Půst), 57. Benedikt (Polívka)

Třemošná: J. Štekr — J. Slavík, D. Smejkal, M. Výborný, M. Muchka, T. Blumentrit — J. Šibra, M. Pouska, J. Koreis, O. Monhart, J. Straka, M. Davídek, V. Reitspies, V. Polívka, M. Princl, J. Beran, J. Šucha.

Rokycany: J. Mitáček — L. Martinec, M. Půst, P. Zajíček, E. Polívka, J. Dorňák, L. Kastner, M. Hošek — L. Nový, J. Švík, J. Krýner, J. Benedikt, J. Geltner, P. Pondělík, A. Koukolík, J. Kocman, J. Karbulka, D. Petr.