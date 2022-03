Do zápasu vstoupil Meteor na výbornou a po šesti minutách vedl o dvě branky. Jenže domácí Nejdek pak během třiceti vteřin srovnal. Beran poslal Třemošnou znovu do vedení, Nejdek však po změně stran opět brzy vyrovnal. Poslední slovo ale měl nakonec hosté.

„Věděli jsme, co máme od soupeře očekávat a snažili jsme se na to připravit. Avšak těsně před utkáním nás postihla nepříjemná marodka dvou hráčů. Kvůli pracovním povinnostem s námi nemohl odcestovat nejproduktivnější hráč Petr Mainer a oba brankáři se od rána potýkali s nepříjemnou virózou. Přes všechny překážky jsme však byli odhodlaní nechat na ledě všechno, co v nás je,“ vysvětloval forvard Třemošné Martin Davídek.Ten mohl být nakonec spokojený. Třemošná se vyrovnala s předzápasovými obtížemi a urvala v Nejdku cenné vítězství.„Jsem rád, že si všichni uvědomili, o co tady jde. Jezdili jsme po zadku. To bude podle mě rozhodující i v odvetném utkání. Letos jsem nás ještě takhle hrát neviděl,“ vyzdvihl Davídek všechny hráče.

Meteor tak udělal první krok k historickému milníku. „Pokud zopakujeme výkon z Nejdku, nebo ho ještě zlepšíme, nic by nám nemělo bránit se probojovat až do finále. Tam byl Meteor naposledy před dlouhými třinácti lety,“ dodal odhodlaně hráč Třemošné.

Odvetný zápas se hraje v sobotu od 19 hodin na ledě Třemošné.

Nejdek – Třemošná 3:4

Třetiny: 2:3, 1:0, 0:1. Branky a nahrávky Třemošné: 2. Koreis (Slavík), 6. Beran (Koreis, Polívka), 9. Beran, 57. Pouska. Třemošná: Štekr – Slavík, Smejkal, Sedlák, Pouska, Soukup, Blumentrit – Levora, Sedláček, Beran, Šucha, Koreis, Davídek, Polívka, Michel.

