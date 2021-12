Věděli jsme, že nás čeká asi nejsilnější a nejzkušenější soupeř v lize. Do zápasu jsme vstoupili celkem dobře a v úvodu první třetiny jsme se hned dostali do vedení. V celé první třetině jsme si vytvářeli poměrně hodně gólových příležitostí, které jsme však nedokázali využít, což mělo zásadní vliv na další vývoj. Ve druhé třetině z naši strany trošku opadlo tempo a bohužel jsme se často dostávali pod tlak. Rokycany otočily skóre na 2:1, ale i přesto jsme pár vteřin do konce třetiny vyrovnali a dostali se zpět do utkání. Ve třetí části jsme nevyužili několikrát naši početní převahu, což nás nakonec stálo zisk bodů," mrzelo třemošenského obránce Davida Smejkala.

Třetiny: 0:1, 2:1, 2:1. Branky a nahrávky: 24. Švík (Kocman, Martinec), 35. Nový (Karbulka, Hauer), 44. Švík (Nový), 55. Jan Karbulka (Martinec, Hauer) - 4. Slavík (Mainer, Koreis), 40. Šibra (Koreis), 51. Šibra (Blumentrit).

Sestava Rokycan: Jakub Karbulka - Martinec, Půst, Soukup, Zajíček, Dorňák, Hauer, Kubeš - Nový, Koc, Petr, Švék, Matoušek, Geltner, Pondělík, Karbulka, Kocman.

Sestava Třemošné: Č. Sedláček - Slavík, Smejkal, Šibra, Soukup, Blumentrit - Levora, L. Sedláček, Beran, Šucha, Koreis, Šrámek, Davídek, Polívka, Michel, Mainer.

Lokomotiva zabrala a porazila poslední Vyšehrad

Ostatní výsledky: Kaznějov - Cheb B 5:0 kontumačně, Domažlice - Tachov 3:8, Mariánské Lázně - Sokolov B 4:6

Následující program: pátek od 19.20: Klatovy - Kaznějov, sobota od 15.00: Třemošná - Cheb B, 16.00: Sokolov B - Rokycany, 17.00: Nejdek - Domažlice.

Tabulka krajské hokejové ligyZdroj: Deník/Dominik Rejthar