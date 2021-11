Třemošenský Meteor se po čtrnáctidenní pauze vrátil znovu na led a porazil v domácím prostředí Nejdek 3:2 po samostatných nájezdech.

„Do zápasu jsme šli ve velmi okleštěné sestavě a navíc po nucené pauze. Navzdory tomu jsme se dokázali měřit se silným soupeřem. Problémy však nastaly ve druhé třetině, kdy jsme opět, jak už je naší klasikou, začali za stavu 2:0 pouštět soupeře do hry a nechali ho srovnat,“ litoval třemošenský útočník Martin Davídek.

Třetí z pěti zápasů Třemošné v sezoně rozhodovaly nakonec znovu nájezdy. V nich Třemošná proměnila všech pět pokusů a zvítězila. „Paradoxně jsme nájezdy teď netrénovali. Místo klasické hry na dřeváka nastolil pan trenér Bednář nový trend a začaly se jezdit bazény jako z filmu Zázrak na ledě. Jelikož jsme teď všechny nájezdy proměnili, čeká nás nejspíše znovu další brusleníčko na tréninku,“ dodal Davídek s úsměvem.

Třemošná – Nejdek 3:2 sn

Třetiny: 1:0, 1:2, 0:0. Branky a nahrávky: 4. Šucha (Soukup), 27. Levora (Polívka, Soukup), rozh. nájezd Michel – 32. Krýsl, 40. Záhora (Hromádka).

Sestava Třemošné: Č. Sedláček – Smejkal, Sedlák, Soukup, Blumentrit – Levora, Šibra, L. Sedláček, Dušek, Šucha, Davídek, Javornický, A. Sedláček, Polívka, Michel.

Střelecky se dařilo v sobotu Kaznějovu, který si poradil s Mariánskými Lázněmi 6:1. O vítězi zápasu bylo rozhodnuto prakticky po první třetině, po níž domácí hokejisté vedli již 4:0.

„Celkem klidný zápas. Od úvodních minut jsme měli utkání pevně v rukoua mohli jsme hrát s klidem na hokejkách. Škoda jen promarněných šancí, skóre mohlo vypadat o moc lépe,“ přiznal obránce Kaznějova Miroslav Brand.

Po zranění se vrátil do kaznějovské sestavy šikovný útočník Tomáš Pejchar. „V první třetině jsme podali výkon, který měl nějaké parametry. Bohužel po zbytek zápasu to již nebylo ono. Soupeři jsme se přizpůsobili a zbytek zápasu pouze dohráli," mrzelo forvarda Apolla, jenž byl rád, že mohl být po dlouhé době zpátky na ledě. Svůj návrat okořenil jednou brankou a asistencí.

„Osobně jsem se po opětovném zranění velice těšil na zápas. Určitý respekt tam byl a rozhodně jsem nepodal výkon na který jsem byl zvyklý. To že jsem se prosadil a zároveň to byla vítězná branka je hezké, ale důležitější je týmový výkon. Doufám, že se to bude jen zlepšovat," dodal Pejchar, který je u plzeňských Indiánů hlavním trenérem deváťáků.

Kaznějov – M. Lázně 6:1

Třetiny: 4:0, 0:0, 2:1. Branky a nahrávky: 6. Hanzlíček, 9. Pejchar (Sýkora), 17. Mutinský (Pejchar, Sýkora), 20. Samek (Ruprecht), 42. Švarc (Hajšman), 57. Hajšman (Straka, Urbánek) – 46. Kovka (Dobešek).

Sestava Kaznějova: Holub – Baďouček, Brand, Ruprecht, Urbánek – Pejchar, Švarc, Dobrý, Markov, Mutinský, Straka, Hanzlíček, Komanec, Sýkora, Samek, Hajšman, Potůček.

Ostatní výsledky: Rokycany – Domažlice 6:4, Cheb B – Klatovy 3:7, Sokolov B – Tachov 4:3.

