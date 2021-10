V první třetině ještě držel lázeňský celek s Plzeňany krok. Na první trefu Filipa Michela zareagoval domácí Pavel Komma. Do přestávky šli ale spokojenější hosté, když se znovu prosadil Michel. Od druhé třetiny už Meteor přebral naplno otěže utkání na své hokejky a postupně navyšoval svůj náskok. Třemošná se rozstřílela především ve třetí části, kdy po pěti brankách završila desítku.

„Pro většinu z nás to byl cca po roce první zápas, což bylo i znát na začátku, kdy jsme měli několik vyložených šancí, které jsme nevyužili. Postupem času se do toho každý začal dostávat o čemž svědčí i to, že jsme se po druhé třetině dostali do vedení 5:2. V poslední části jsme zvládli přidat dalších 5 branek, prosadit se dokázali všechny tři lajny, což byl pravděpodobně rozhodující faktor utkání. I přesto, že jsme soupeři zbytečnými chybami dali tzv. čuchnout, tak jsme zápas dotáhli do vítězného konce," hodnotil zápas útočník Třemošné Martin Davídek, který vsítil v utkání dvě branky.

V dalším zápase se utká Třemošná s Rokycany, které si poradily v prvním kole s Kaznějovem 9:4.

„Věřím, že nám úvodní vítězství pomůže do následujícího zápasu, kdy se střetneme v sobotu od 15.30 s Rokycany," řekl Davídek k dalšímu utkání.

V něm by se měla představit v třemošenském dresu nová posila. Bývalý extraligový útočník Jakub Koreis sundal během léta brusle ze hřebíku a bude v letošní sezoně hrát za Meteor. Sedmatřicetiletý forvard odehrál v české extralize přes 400 zápasů a prošel například Spartou, Brnem nebo Plzní. Právě v západočeské metropoli uzavřel odchovanec Indiánů svoji profesionální hokejovou kariéru, a to před třemi lety. Poprvé v dresu Meteoru by měl urostlý centr hrát právě proti Rokycanům.

Mariánské Lázně - Kaznějov 4:10Zdroj: Karolína Sedláčková

Mariánské Lázně – Třemošná 4:10 (1:2, 1:3, 2:5).

Branky a nahrávky Třemošné: 6. Michel (Fojt, Davídek), 20. Michel (Davídek, Šibra), 25. Beran (L. Sedláček, Dušek), 28. Koukolík (A. Sedláček), 39. Dušek (Beran), 44. Davídek (Michel), 46. Davídek (D. Smejkal), 49. A. Sedláček (Sedlák), 55. L. Sedláček (Dušek), 56. L. Sedláček (Beran).

Sestava Třemošné: Č. Sedláček (od 35. F. Smejkal) – D. Smejkal, Fojt, Sedlák, Javornický, Soukup, Blumentrit – Šibra, L. Sedláček, Dušek, Beran, Šucha, Koukolík, Šrámek, Davídek, A. Sedláček, Michel.

V prvních dvou utkáních utrpěli porážky hokejisté Kaznějova. Po nezdaru s Rokycany se jim nezadařilo ani na domácím hřiště na Košutce, kde podlehli Nejdku 0:5.

„Bohužel průběh zápasu neodpovídá konečnému výsledku. Myslím si, že to bylo vyrovnané utkání, ale střelecky se nám vůbec nedařilo. Bylo to bohužel pro nás zakleté. Věřím, že pokud bychom to odšpuntovali a dali jeden gól, mohli jsme to ještě zdramatizovat," řekl po porážce obránce Kaznějova Miroslav Brand.

V sobotu vyráží Apollo na led chebského B týmu. Začátek zápasu je naplánován od 20 hodin.

Rokycany – Kaznějov 9:4 (3:1, 4:0, 2:3).

Branky a asistence Kaznějova: 16. Komanec (Urbánek, Hajšman), 42. Hajšman (Švarc), 55. Hanzlíček (Jankovský, Dobrý), 58. Jankovský (Dobrý).

Sestava Kaznějova: Holub – Štrunc, Baďouček, Brand, Jankovský, Ruprecht, Urbánek – Švarc, Dobrý, Markov, Valečka, Mutinský, Straka, Hanzlíček, Komanec, Sýkora, Hajšman, Potůček.



Kaznějov – Nejdek 0:5 (0:2, 0:2, 0:1).

Sestava Kaznějova: Holub – Štrunc, Tyll, Baďouček, Brand, Jankovský, Ruprecht, Urbánek – Dobrý, Markov, Valečka, Straka, Komanec, Sýkora, Samek, Hajšman, Potůček.