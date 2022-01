Kadlec odchytal 2. prosince na Kladně zápas prvního kola o účast v play-off skupiny C. Třemošná mladého brankáře získala na hostování z Domažlic, ale do listopadu měl hostování v Klatovech. Na ledě Kladna zažil Kadlec extraligovou premiéru. To je ovšem problém, jak upozornil server hokej.cz, protože kterýkoli hráč může nastoupit ve druhé části extraligy (stejně jako později ve skupině o umístění na 21. až 24. pozici) v případě, že v základní části odehrál nejméně devět zápasů. „Výjimku mají hráči, kteří získali oprávnění hrát za klub do 15. října a od té doby nenastoupili za žádný jiný klub v soutěži, a také brankáři, kteří byli v základní části uvedeni v zápisech z minimálně devíti utkání klubu, přičemž reálně se do branky vůbec nemuseli dostat a mohli třeba jen sedět na střídačce,“ napsal server hokej.cz.