Cenný bod vybojovali v posledním kole krajské ligy Karlovarského a Plzeňského kraje hokejisté třemošenského Meteoru.

Ilustrační foto | Foto: Petr Kraus

Po prospaném začátku by přesto jen málokdo sázel na to, že Třemošná ještě dovede utkání až do prodloužení.