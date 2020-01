V úterní dohrávce Indiáni srazili doma tehdy vedoucí Liberec 3:2 a po šesté výhře v řadě se přiblížili čelu extraligy.

První Sparta a za ní Bílí Tygři mají shodně 72 bodů, třetí Plzeň má o dva méně. A hlavně od Mladé Boleslavi na čtvrté příčce dělí Západočechy už polštář deseti bodů.

„Skvělá práce. Kluci odvedli vynikající výkon,“ ocenil úterní vítězství trenér Ladislav Čihák, který to s chválou obvykle nepřehání.

Škodovka se s Libercem v dohrávce 24. kola střetla poprvé v běžící sezoně.

„Ale věděli jsme, co čekat. Ačkoliv má Liberec aktuálně výbornou formu, dobře jsme se připravili a zvládli jsme to,“ zdůraznil obránce Lukáš Pulpán.

Jestliže v předchozích zápasech si Plzeň vyšlápla na mužstva ze spodku tabulky, teď zdolala aktuálně nejlepší tým soutěže.

„Bylo znát, že se potkaly celky ze špice extraligy. Zápas byl vyrovnaný, rozhodovaly maličkosti, oba týmy proměnily přesilovky, ale my jsme byli o gól lepší,“ říkal Pulpán.

Liberec označil za nepříjemného soupeře. „Dobře vědí, kdy co dělat. Jestli útočit, napadat nebo to zatáhnout ve středním pásmu, ale takové zápasy mám rád. Bylo to nahoru dolů a hrál se parádní hokej,“ ocenil zkušený bek, který už v první třetině svým gólem nasměroval Plzeň k zisku tří bodů.

Šlo o teprve druhou Pulpánovu trefu v sezoně. A to mu jí rozhodčí ještě málem upřeli, když na první dobrou označili za autora Matěje Koldu.

„Útočník, který si mě měl hlídat, sledoval puk, tak jsem si sjel před jejich branku a plácl do toho. Nějaká teč tam ještě mohla být, ale Koldič říkal, že se puku nedotkl. Tak jsem jen čekal, až to sudí opraví,“ komentoval Pulpán s úsměvem situaci kolem gólu.

Plzeň poté v prostřední třetině udeřila dvakrát v početní výhodě, když využila přesilu o dva muže i následnou převahu pět na čtyři. Indiáni vedli 3:0, ale také hosté využili dvě přesilovky.

Stav 3:2 naznačoval, že Bílí Tygři ve zbytku času udělají maximum, aby stav otočili. Jenže Indiáni se soupeřem drželi krok, soustředěně odvraceli liberecké ataky a rychle otáčeli hru do ofenzivy. „Ve třetí třetině jsme soupeře prakticky nepustili do vážnější šance a sami jsme z brejků mohli náskok pojistit. A i když se to nepovedlo, tak jsme aktivní hrou těsné vítězství uhájili,“ říkal Pulpán.

Souhlasil i gólman Dominik Frodl. Čelil 30 libereckým střelám, jen dvakrát kapituloval – a ještě v oslabení.

„Ve třetí třetině toho měl Liberec nejméně. Čekal jsem jejich tlak, ale kluci to odehráli skvěle. Nejvíc práce jsem tak měl v první a druhé třetině. A ty dva góly v oslabení? Liberec má skvělý tým a dalo se čekat, že v přesilovkách nějaké šance mít bude,“ říkal 23letý gólman, vyhlášený nejlepším hráčem vítězného týmu.

Na Frodlovu mrštnost a postřeh bude Škodovka spoléhat i v dalších kolech.

V pátek čeká Plzeň v rámci 37. kola od 18.00 odveta v Liberci (2.), v neděli pak hrají Indiáni na ledě Komety (5.), aby se další pátek utkali doma s Třincem (6.). Tím uzavřou třetí čtvrtinu základní části. Poslední čtvrtku škodováci zahájí 26. února na správné 26. ledna opět doma proti Spartě (1.).

