„Úplně jsem nezkoumal, kolik zápasů to bylo, ale věděl jsem, že jsem už dlouho nedal gól a ani jsem nebodoval. A rozhodně je lepší jít do play-off s tím, že máte v zádech nějaké góly. Hlavní teď je, že využíváme přesilové hry. Poslední dva zápasy jsem to byl já, příště to zase může být někdo jiný,“ prohlásil 32letý centr. V plzeňské sestavě se sice Thorell propadl až do čtvrtého útoku, ale ve speciální přesilovkové formaci si místo udržel a důvěru splatil tím nejlepším způsobem. Góly.

Vyhráli jste podruhé v řadě. Je nepříznivé období z úvodu nového roku zažehnáno?

V lednu jsme si připsali několik porážek v řadě, takže šňůra výher by se nám teď hodila. Máme za sebou několik těžkých zápasů. Po Pardubicích a Třinci i souboj s Olomoucí byl velmi náročný. Šesti bodů z posledních dvou utkání si velmi ceníme.

Je znát, že ve vrcholící základní části se zápasy svou urputností blíží soubojům v play-off?

Tak nějak to je. Hraje se o hodně a všechny týmy se tahají o body. Už je to jako v play-off, hráči do toho dávají ještě víc, rvou se o každý metr. Každý tým chce skončit v základní části co nejlépe. My chceme bojovat o čtvrté místo, takže nyní každý bod je pro nás velmi důležitý.

Vyhovuje vám, že se to na ledě víc mele a utkání získávají na třaskavosti?

Mám takové zápasy rád. Ale v našem týmu je celá řada hráčů, kteří si emotivní vypjatá utkání užívají. Víc vás to vtáhne, vymáčknete ze sebe ještě něco navíc. S takovými emocemi je hokej určitě zajímavější.

Na dálku soupeříte s mladším bratrem Erikem, ofenzivním lídrem pražské Sparty. Jak sourozenecký duel nesete?

Gólů i přihrávek má Erik na kontě víc. Ale dokud bude Sparta v tabulce pod námi, je to v pořádku (úsměv).

Už jen dny schází do zahájení olympijský her v čínském Pekingu. Přitáhnou vás přenosy z her k televizní obrazovce?

Pokud bude čas, tak ano. Budu sledovat řadu sportů, kromě hokeje třeba biatlon. V kabině jsme sice žádné sázky nevypsali, avšak Martinse (Dzierkalse) i Petera (Čerešňáka) budu poctivě sledovat, jelikož oba dva budou hrát proti Švédsku (úsměv).

