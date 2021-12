Plzeň – V neděli hokejisté Škody Plzeň nehráli, měli volno, a v extralize klesli po polovině základní části na čtvrté místo. V úterý však Indiáni na úvod třízápasového tripu po hřištích soupeřů svedou v Pardubicích přímý souboj o návrat na třetí příčku, kterou po minulém dějství zaujalo právě Dynamo (před Plzní je o dva body).

Šlágr 31. kola, startující třetí čtvrtinu dlouhodobé fáze soutěže, začíná v pardubické aréně v 18.00 hodin a přenáší ho program ČT Sport.

Oba celky vyrukují do boje s třemi výhrami v řadě na kontě. Škodovka naposledy v Plzni přemohla v západočeském derby Karlovy Vary 3:1, když předtím modrobílí porazili předposlední Kladno 4:1 a udolali i tonoucí Zlín na jeho ledě 2:1.

„Jsme rádi, že jsme ošidná utkání s celky ze spodku tabulky dokázali vyhrát za plný počet bodů a do nadcházející těžké série venkovních zápasů můžeme jít s klidnější hlavou,“ těší plzeňského trenéra Václava Baďoučka.

Po duelu v Pardubicích čeká Plzeň před další reprezentační přestávkou ještě nedělní zápas v Třinci s prvními Oceláři a trip pak škodováci ukončí po pauze v Olomouci.

„Dynamo i Třinec disponují extrémní silou v ofenzivě. Abychom ji eliminovali, budeme muset dobře bránit a být silní na kotouči,“ říká Baďouček.

Vzájemné duely Plzně s Pardubicemi zatím v sezoně vyhráli vždy domácí. Na úvod extraligy Dynamo s explzeňským Dominikem Frodlem v brance 4:0 a poté na západě Čech zase Indiáni 3:2 (v bráně Pardubic byl opět Frodl) .

Má-li trenér Baďouček vyzdvihnout přednosti Východočechů, jako první jmenuje produktivnost útoku. „Mají řadu šikovných hráčů do kombinace, kteří to umějí zvlášť v přesilovkách uplatnit. Znamená to hrát ukázněně a neustále v pohybu,“ upozorňuje kouč.

I když bráno jen pohledem statistik, má lehce navrch Plzeň. Jestliže pardubickou produktivitu vede Robert Říčka s 26 body (17 gólů + 9 asistencí) před Davidem Ciencialou (23 b.), tak ve Škodovce kraluje Michal Bulíř (28 b., 14 gólů + 14 asistencí). Za ním jsou Ludwig Blomstrand s Petrem Čerešňákem se 24 body a čtvrtý Martins Dzierkals má 21 bodů.

Jenže trenéři Škodovky nemohou pro úterní duel počítat v útoku s centrem Petrem Kodýtkem, který za faul v derby dostal dodatečně stopku na dva zápasy. „Proti trestu se klub odvolá, jenže zatím platí. Takže komplikace to je, kádr nemáme bůhvíjak široký, ale musíme si s tím poradit,“ říká Baďouček a dodává, že si z prvoligových Litoměřic stáhnou mladého Sebastiána Maláta.

Naopak dva výjezdy k soupeři během týdne trenér za problém nepovažuje.

„V pátek se nehraje, takže mezi zápasy je delší pauza. A protože v neděli se v Třinci začíná už ve tři odpoledne, pojedeme k utkání o den dříve. Jo, když se někdy hraje venku obden a sejdou se nějaké štreky, je to pro všechny zabíračka,“ uznává Baďouček.

A jak tráví cesty za soupeři? „K zápasům jezdíme autem ještě s kolegou Milošem Říhou a trenérem gólmanů Rudou Pejcharem. Ti nejčastěji řídí. Při cestě probíráme všechno možné a když se někdy řeč zadrhne, tak si rád zdřímnu,“ přiznává s úsměvem zkušený trenér.

Dodatečný trest. Za faul v derby vyfasoval Kodýtek stopku na dva zápasy