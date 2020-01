Ačkoliv s většinou soupeřů se v extralize střetli už třikrát, Škoda Plzeň s Libercem se utkají poprvé v běžící soutěži. A hned dvakrát po sobě.

V pátek se v Liberci odehraje zápas 37. kola, zatímco v úterý je v Plzni na programu dohrávka 24. kola (začátek 17.30). Ještě později, až na sklonku základní části v úvodu března, přijde na řadu odložené utkání 11. kola.

„Je to specifická situace, ale nic mimořádného. Jednou jsme nemohli my, jednou Liberec a teď na sebe narazíme. Půjde o divácky atraktivní zápas a mohl by se hrát šťavnatý hokej,“ říká plzeňský trenér Ladislav Čihák před šlágrem týdne.

Vždyť se utká třetí tým soutěže s čerstvým lídrem.

Plzeň v nedělním extraligovém dějství zničila doma 5:0 poslední Pardubice a slavila pátou výhru v řadě. Brankář Dominik Frodl vychytal šestou nulu v běžící sezoně. Víc jich nikdo nemá.

To liberecký Dominik Hrachovina si připsal třetí čisté konto, když Liberec naposledy vyšlehl Kometu Brno rovněž 5:0 a vyhoupl se do čela soutěže. Dosud vedoucí Spartu předstihli Tygři díky lepšímu skóre.

„Disponují tradičně kvalitním kádrem, jsou úspěšní v přesilovkách i v oslabení. V úvodu sezony se sice Liberec výsledkově trápil, ale s příchodem Hrachoviny šel jen nahoru a udělal šňůru deseti výher,“ připomněl Čihák.

Začátkem prosince se liberecká série sice přetrhla po nájezdech v Karlových Varech, jenže šlo o ojedinělý zádrhel. V dalších devíti duelech padli Tygři jen v Kladně a nyní vedou extraligu.

„Zápasy s Libercem nás prověří. Přistoupíme k nim s respektem, ale na soupeře se chystáme a věříme, že s podporou fanoušků vyhrajeme,“ prohlásil Ladislav Čihák.

Stejně jako Liberec na Hrachovinu bude Plzeň spoléhat na stabilně vysokou úspěšnost brankářské jedničky Frodla.

„Tým opřený o Frodlíka odváděl v minulých zápasech solidní výkony. Hráči cítí, že se zúročuje práce z tréninku a teď je důležité nepolevit,“ uvedl Čihák.

Oproti předpokladům může trenér zařadit do sestavy útočníka Patrika Zdráhala, který do 24. kola zasáhl ještě v dresu Vítkovic.

„Pravidlo o tom, že hráč může do daného kola nastoupit jen jednou, z řádů zmizelo. Takže Patrik bude hrát,“ oznámil kouč.

Zdráhal po příchodu z Vítkovic stihl dát ve čtyřech utkáních za Plzeň už dva góly. „Patrik je šikovný, umí to s pukem a pokud na sobě zapracuje i v dalších ohledech, může mít ještě skvělou sezonu,“ prohlásil Čihák.

Nejistý je tak jen start útočníka Jana Eberla, který po ataku u mantinelu nedohrál zápas s Pardubicemi.

Liberec jede na západ Čech povzbuzen aktuálně třemi výhrami po sobě. „Zvládli jsme zápas s Brnem, teď hrajeme dvakrát za sebou s Plzní a pak jedeme do Třince. To nám ukáže, jak na tom doopravdy jsme,“ uvedl obránce Ladislav Šmíd.

„Plzeň je zvlášť doma silná a mají Milana Gulaše, který vede bodování s neskutečným náskokem. Určitě si na něj musíme dát pozor,“ varoval Šmíd před plzeňským kapitánem, který ve 34 utkáních stihl posbírat 59 bodů a 30 gólů.