Teď byl mladý bek nominován do seniorské reprezentace pro nadcházející Karjala Cup ve Finsku.

V šestnácti letech!

„Zprávu o nominaci mi oznámil jako první Karel Mlejnek, trenér české dvacítky. Byl jsem překvapený. A samozřejmě šťastný,“ prohlásil rodák z Klatov, který od žáků válí v dresu plzeňské Škodovky.

Už v minulé sezoně si Jiříček připsal čtyři starty za extraligové áčko Indiánů.

A jede dál.

Letní premiéru v národním týmu do 20 let si Jiříček ozdobil gólem a do momentálně přerušené extraligy naskočil jako nejmladší hráč této sezony. V 16 letech a 59 dnech. Jen u věkového minima však nezůstal.

Vytáhlý, hbitý a šikovný bek o sobě dal vědět hned v úvodním utkání nového ročníku parádní gólovou asistencí. V dalším střetnutí už Jiříček v extralize poprvé skóroval. A začátkem příštího týdne se Jiříček ohlásí na srazu českého áčka a vyrazí s ním na turnaj do Helsinek.

„Když jsem to říkal taťkovi, tak si nejdřív myslel, že si dělám srandu. Tak jsem mu řekl, zítra v jedenáct se koukni na televizi, kde oznámí nominaci, a byla to pravda,“ komentoval reakci nejbližších s úsměvem dravý, ofenzivně laděný obránce.

K pozvánce do seniorského áčka mu gratulovali i spoluhráči ze Škodovky.

„Za to jsem klukům vděčný a doufám, že to nebude na příspěvku do klubové kasy tak mastné,“ přál si nadějný junior, který vzhledem ke věku musí v zápasech stále nosit košík – drátěný kryt obličeje.

Zároveň Jiříček s pokorou připouští, že k jeho nominaci přispěla panující koronavirová krize, paralyzující život i profesionální sport.

„Navíc i to, že reprezentace do 20 let nemůže oproti výběrům jiných zemí trénovat. My jediní se bohužel nemůžeme připravovat ani v klubech. Situace je teď prostě taková, musí se dělat kompromisy a improvizace, tohle je jedna z nich. Kdyby nebyl covid, bojoval bych na kempu dvacítek o místo v týmu pro mistrovství světa,“ konstatoval Jiříček. „Třeba Rusové jedou na Karjalu s kompletní juniorkou, takže také naši trenéři dali pár klukům z dvacítky tuhle možnost. Budeme moci trénovat na kvalitním ledě a se skvělými spoluhráči. Jsem za to moc rád. A možná bude i nějaký zápas,“ podotkl hokejový talent.

Jak prozradil Jaroslav Špaček, asistent trenéra ve Škodovce i v národním týmu zodpovědný za defenzivu, měl by se Jiříček startu v národním týmu v Helsinkách dočkat.

Jenže Jiříček zasáhl do zápasu naposledy 9. října při výhře Škodovky v Brně nad Kometou. Od té doby nic. Pouze tréninky na suchu a v minulých dnech i na otevřené ledové ploše v Dobříši.

„Nebude to jednoduché, zápasová praxe se nedá ničím nahradit, ani při trénincích v Dobříši. Jak jsem mluvil o Rusech, tak ti sice také nehrají, ale určitě spolu trénují, což my v Česku bohužel nemůžeme. Strašně nám to chybí,“ uznal David Jiříček.

Jak jsme už uvedli při zveřejnění nominace, pokud by Jiříček na Karjala Cupu nastoupil, stal by se naším historicky nejmladším reprezentantem.

Rekord z turnaje Izvestijí 2002 dosud drží Rostislav Olesz, který tehdy debutoval ve věku 17 let, 2 měsíce a 12 dní.