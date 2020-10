Dopadá i na hokejisty Škody Plzeň, kteří si karanténou prošli ještě před startem soutěže a nyní jsou jedním z mála celků schopných nastoupit do boje. Jenže soupeři mají problémy.

Nejprve Třinec s Karlovými Vary, s nimiž měla Škodovka hrát v závěru týdne podle původního plánu. Pak odpadla i předehrávka v Hradci Králové a následně ohlásil trable také Zlín.

A právě na ledě Beranů měla Plzeň zahájit svou víkendovou pouť na Moravu v rámci akčně domluvených předehrávek.

„S ohledem na výskyt příznaků nachlazení u několika hráčů Zlína se z preventivních důvodů neuskuteční sobotní předehrávané utkání. Termín duelu se vrací na původní datum, tedy 18. října,“ píše se na webu plzeňského klubu.

Před Indiány je tak pouze nedělní souboj ve Vítkovicích. Zápas 9. kola se odehraje s týdenním předstihem (původně 11. října) a na ledě vítkovické Ridery by měl začít v 16.00 hodin.

„Je škoda, že nevyšel celý víkend, ale na druhé straně jsme rádi za každý odehraný zápas,“ reagoval na zúžení zápasového programu plzeňský trenér Ladislav Čihák.

„Soupeři se mění, na což musíme v přípravě reagovat. Nejvíc práce má náš videokouč Vojta Tulačka, ale tak to je a my jsme rádi, že můžeme hrát,“ prohlásil Čihák. „Momentálně jsme zdraví, a nejde jen o koronavir, a kluci mají chuť hrát,“ vysvětlil svůj postoj hlavní kouč Škodovky.

Plzeň rozjela extraligu úspěšně. Ve čtyřech zápasech bodovala, z toho třikrát doma zvítězila a tým se drží v popředí tabulky. „Je to sice hezký, na úvod jsme měli silné soupeře, ale na větší soudy je brzy,“ zdůraznil trenér. „Negativem jsou špatné začátky zápasů, pozitivem vnitřní síla týmu, který i blbě rozehraná utkání dokáže otočit k vítězství,“ podotkl Čihák. .

To Vítkovice do nejvyšší soutěže vstoupily teprve pátečním soubojem v Českých Budějovicích a doma budou mít proti Plzni premiéru. „Vítkovičtí budou chtít urvat body, půjdou do toho jednoduše a tvrdě. Očekávám bojovný zápas a my na to musíme být připraveni,“ řekl trenér Čihák.