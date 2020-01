„Sto zápasů je hezké číslo, ale takhle jsem si ten stý rozhodně nepředstavoval,“ konstatoval plzeňský rodák a odchovanec klubu, který si zatím v běžící soutěži připsal v 38 zápasech pět gólů a čtyři asistence.

Máte vysvětlení, proč po skvělých výkonech doma, kde jste zdolali silný Třinec i Spartu, přišla porážka s celkem ze spodku tabulky?

Těžko říci. Určitě tam nebylo podcenění, na to jsme dost zkušené mužstvo. Utkání jsme dobře rozehráli, ale pak jsme dostali první gól a vezlo se to. Není pro to omluva. Teď proti Hradci musíme všechno zlepšit a dělat věci, které nám fungovaly proti Třinci a Spartě. Od obrany, přes přechod středního pásma až po zakončení.

Výkon Plzně v Litvínově byl hodně matný a neodpovídal roli favorita. Proč?

To se těžko soudí. Asi tam nebyla taková bojovnost jako předtím doma. Nešli jsme si za tím tolik. Sešlo se toho víc a vyšel z toho špatný výsledek i výkon.

Vracíte se ještě k poslednímu nezdaru nebo je lepší prohru hodit za hlavu?

Den po zápase jsme si k tomu něco řekli. Všichni se musíme poučit, ale teď už je třeba se soustředit na další zápas a podat daleko lepší výkon.

Jen jste si o nepovedeném utkání povídali?

Druhý den jsme měli trochu těžší trénink (úsměv). Ten zápas se nemohl líbit nikomu. Fanouškům, nám hráčům natož trenérům. Byl to špatný výkon, který se nesmí opakovat, pokud chceme uspět ve zbytku základní části a potom v play-off.

Vzpomenete si ještě na svůj premiérový start za Plzeň?

Na ten si pamatuji. Bylo to v Jihlavě, nastoupil jsem s Jardou Kracíkem a Mírou Indrákem. a vyhráli jsme 2:1.

Se zkušeným centrem Kracíkem a Matyášem Kantnerem jste odehrál i minulé zápasy. Jak vám to sedí?

Šance si vytváříme, jenže jde o to je proměňovat, což se mně zase tolik nedaří. Jarda Kracík je skvělý, umí najít spoluhráče ve výborných pozicích a na mně s Kantýsem je, abychom toho využívali a zbytek odbojovali.

Vy jste skóroval proti Spartě po dlouhé pauze, když předtím jste dal gól naposledy v úvodu loňského listopadu.

To čekání bylo už dlouhé. Šancí jsem měl dost, chyběl mi však klid v zakončení. Jsem rád, že mi to tam proti Spartě padlo, ale je to jen první vlaštovka. Musím skórovat i dál a týmu pomáhat.

Nedával jste góly a vypadl jste kvůli tomu z elitního plzeňského útoku. Zamávalo to s vámi?

To ne. Nemůže vás rozhodit to, že jdete z první lajny. Jsou tady další kluci a je jedno, jestli jste v prvním nebo čtvrtém útoku. Výkony prostě nebyly optimální, nestřílel jsem góly a od toho je útočník na ledě. Snažím se hrát ale pořád stejně.

Připouštíte si tlak, že ačkoliv stále patříte k nejmladším v týmu, tak už jste za Škodovku něco odehrál?

Pár pátků v týmu jsem, nějaké body a góly jsem taky udělal, ale je to i o černé práci. Vybojovat puk, udržet se na kotouči, připravit šance ostatním. Góly jsou kořením hokeje, ale není to jen o nich.

Nyní hrajete s Hradcem, pak jedete do Zlína a po reprezentační pauze hostíte Karlovy Vary. To jsou všechno celky, které ještě usilují o přímý postup do play-off.

Tyhle mančafty bojují o hodně. Okolo šestky a desítky je to nalepené na několika bodech a všichni chtějí co nejvýš. Litvínov nám ukázal, jak se bojuje a my také chceme zápas s Hradcem vyhrát a získat tři body.