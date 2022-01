„Ta porážka se kouše těžko. Vyrovnali jsme na 4:4, jenže pak jsme si nechali dát hloupý gól na 4:5 a už jsme to nezvrátili,“ lituje čtyřiadvacetiletý forvard.

Ve čtyřiačtyřicáté minutě vám sice Energie odskočila znovu do dvougólového náskoku, ale vy jste pak dvěma slepenými góly srovnali. Jak se to seběhlo?

To tak někdy je, že takový hloupý gól pomůže. Začali jsme hrát lépe, tlačili jsme se do brány a ty góly tam napadaly. Tlačily jsme všechno směr brána. Což si říkáme pořád, protože málo střílíme. A musíme se na to ještě více soustředit a být v tom lepší.

Přesto jste nakonec v derby vyšli zkrátka. V čem byl soupeř lepší?

Těžko se to hodnotí. Věděli jsme, že Karlovy Vary mají rychlé brejky, připravovali jsme se na to, přesto nám ujeli dva na jednoho hned v prvním střídání a tak to ještě několikrát zopakovali. Brejků měli hrozně moc. Když jsme pak srovnali, tak už to bylo nahoru – dolů a bohužel soupeř byl šťastnější. A rozhodli zase po našem tlaku z rychlého brejku. Musíme se na to podívat a něco s tím udělat.

Další zápas byste měli odehrát v úterý, a to doma proti Českým Budějovicím. Jenže extraligu brzdí sílící vlna omikronu, utkání se odkládají a neví se, co bude. Je to hodně nepříjemné?

Samozřejmě to není nic moc, když se na něco chystáte a nakonec se zápas nehraje a musíte stát. Jenže bohužel doba je už taková. Hokej je naše práce, baví nás a jsme proto rádi za každé utkání, které odehrajeme. A doufáme, že v úterý si to doma s Motorem rozdáme.

