Do soubojů předkola play-off s Mladou Boleslaví zasáhl brankář Miroslav Svoboda poprvé až ve čtvrtém dějství série. A hned zazářil. Celkem 32 úspěšnými zákroky přispěl k výhře 1:0 a prvním čistým kontem v sezoně postrčil hokejovou Škodovku k rozhodujícímu pátému utkání. Indiáni srovnali s Bruslaři krok a o postupujícím do čtvrtfinále se rozhodne až ve čtvrtek v Plzni. Zápas o vše začne v 17.00 hodin.

„My už jsme neměli kam uhnout. Pro mě bylo to čekání dlouhé, ale kluci v kabině mě parádně drželi, podporovali jsme se. Já se snažil dobře trénovat a čekal, jestli mě tam trenéři dají. Domino (Pavlát) chytal dobře. Teď to na mě vyšlo a jsem rád, že se povedlo dotáhnout zápas k vítězství. Ale je to 2:2 a teprve páté utkání doma bude důležité,“ prohlásil po důležité výhře 27letý gólman.

Plzeň ve čtvrtém souboji s Bruslaři odvracela hrozbu vyřazení. Kdy jste se dozvěděl, že půjdete do branky?

V pondělí večer mě to napsal Ruda Pejchar (trenér brankářů). Snažil jsem se pak vypustit všechny nehokejové věci a udělat si hezký den, jako v dorostu na Vsetíně, aby mě to bavilo (úsměv).

Jak moc vám k čistému kontu pomohli spoluhráči? Pochválíte je?

Kluci hráli tak, aby se mně chytalo dobře. Nepouštěli soupeře do věcí, které mně dělají problém, to bylo důležité a všechno ostatní jsem pochytal.

Kdy vám v zápase bylo asi nejhůř?

Těch momentů bylo spoustu. Je to play-off, a to je každá střela nebezpečná. Před bránou je neustále změť hráčů a do sítě může propadnout cokoliv. Takový je hokej v play-off, ale já to mám rád a jsem vděčný, že jsem mohl chytat. A také jsme měli konečně štěstí. Hlavně já, řekl bych. To mi uplynulých deset zápasů chybělo. Už jsem se díval na dres, jestli tam nemám napsáno Míra Smůla Svoboda. Fakt toho bylo dost. Jsem rád, že se to tentokrát obrátilo.

Hned ve čtvrté minutě jste se ujali vedení. Pomohla vám rychlá branka?

To si úplně nemyslím. My jsme často vedli i o dva góly a přesto jsme zápas ještě ztratili. V hokeji může být během pár minut vše jinak. My jsme ale hlavně bojovali. Ráno v den zápasu přišlo do šatny pětadvacet mírně řečeno naštvaných borců, kteří s tím chtěli něco udělat. Chtěli jsme ten zápas urvat za každou cenu, a to se povedlo.

Jaký čtvrtý souboj s Bruslaři byl?

Těžký, asi jako každý duel ve vyřazovacích bojích. S Mladou Boleslaví je to od začátku přetahovaná o každý gól. Asi pomohlo i to, že se konečně zase hraje před lidmi. Bez diváků na zápasech mi hokej nic nedával. A o to víc jsem rád, že jsme vyhráli a za dva dny na to znovu vlétneme.

Těší vás, že to bude před vlastními fanoušky?

Určitě. Ale já se teď těším na jakýkoliv zápas s diváky. Samozřejmě doma nás fanoušci tlačí více a já doufám, že jich přijde hodně. To nám pomůže jako týmu a určitě se budeme snažit udělat lidem radost a o postoupit do čtvrtfinále. Protože, to kdybychom nezvládli, tak by to byla hrůza.

Svoboda nula, Dufek gól a Škodovka žije. Rozhodne až pátý zápas v Plzni