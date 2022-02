Plzeň – Dát v brance znovu šanci Dominiku Pavlátovi, který Škodovce vychytal dvě těsné výhry v řadě – v Třinci a doma s Olomoucí? Nebo vrátit do boje týmovou jedničku Miroslava Svobodu?

Otázky, které musí před pátečním zápasem 49. extraligového kola v Mladé Boleslavi (začátek v 17.30 hod.) vyřešit trenérský štáb plzeňských Indiánů.

„Vždycky je lepší, když máte na výběr mezi dvěma kvalitními gólmany,“ konstatoval s úsměvem jeden z dvojice hlavních koučů Václav Baďouček.

Dvaadvacetiletý Pavlát zahájil soutěž jako brankář číslo dvě. V úvodu za Dominikem Furchem, zaskakujícím za zdravotními trably sužovaného Svobodu. A i poté, co se 26letá jednička týmu vrátila na scénu, chodil Pavlát do brány s pauzami.

Rodák z Tábora si zatím připsal jen šestnáct startů, z toho šest vítězných. Jenže minulá dvě utkání Pavlátovi vyšla skvěle, a i díky tomu v úvodu roku rozpačitá Škodovka brala šest bodů. Čímž Pavlát možná zamotal hlavu stavitelům týmu.

Svoboda sice statisticky patří stále k brankářské elitě a průměrná úspěšnost zákroků téměř 92 procent (29 zápasů) ho řadí na čtvrté místo napříč extraligou. Jenže minulé tři utkání, do nichž Svoboda zasáhl od začátku, už tak blýskavé nebyly. Pro gólmana, ale i celé mužstvo.

A Škoda si teď díky dvěma výhrám upevnila pozici na čtvrtém místě a lehce se vzdálila týmům za zády, toužících na úkor Indiánů urvat ještě přímý postup do play-off. A ve rvačce o čtyřku jde ve vrcholící základní části o každý bod.

Jak tedy otázku nasazení gólmanů v Plzni rozetnou?

Hlavní slovo bude mít trenér Rudolf Pejchar – bývalý úspěšný brankář, pod jehož rukama mladíci s maskou rostou v adepty pro národní tým případně angažmá v NHL. Namátkou jmenujme Marka Mazance, Matěje Machovského, Dominika Frodla nebo teď Svobodu s Pavlátem.

„Koho pošleme do brány je z osmdesáti procent na Rudovi. Dokáže to skvěle odhadnout i vzhledem k soupeři. Pak se o tom pobavíme a padne rozhodnutí. Ale to jsou ty příjemnější starosti,“ uvedl Václav Baďouček.

Kromě marodů budou totiž Indiáni v duelu s Bruslaři postrádat i dva olympioniky, lotyšského útočníka Martinse Dzierkalse a v obraně Slováka Petera Čerešňáka. „Klukům samozřejmě start v Pekingu přejeme, ale chybět budou,“ poznamenal kouč.

Škodovky se v sezoně srazí počtvrté a jen jednou předtím uspěli Západočeši, kteří před Vánoci vyhráli na svém ledě 2:1 v prodloužení. „Čeká nás znovu těžký zápas proti bruslivému a zdravě agresivnímu soupeři,“ zdůraznil Václav Baďouček.

Boleslav je v extralize devátá. Naposledy Středočeši už bez trenéra Pavla Patery, který z týmu nečekaně odešel, padli v Brně se sousedem v tabulce 1:2.

