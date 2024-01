Hokejová Plzeň doháněla v urputné bitvě s hradeckým Mountfieldem ztrátu, v prodloužení pak uspěl soupeř.

Plzeňský brankář Samuel Hlavaj čelí nájezdu Radovana Pavlíka z hradeckého Mountfieldu. | Foto: hcplzen.cz/Marek Švamberg

U videa se rozťal nedělní zápas hokejistů Škody Plzeň s Mountfieldem. Škodovka nakonec duel 38. extraligového kola prohrála doma 2:3 po prodloužení.

Rozhodující gól inkasovali Indiáni 55 sekund před koncem přesčasu, když předtím nevyužili přesilovku čtyři na tři a ve třetím vzájemném duelu sezony poprvé s Hradcem Králové padli.

První třetinou zahýbaly dva momenty. Ani ne po dvou minutách hry zaútočil hradecký Šťastný a švihem přes obránce překvapil gólmana Hlavaje – 0:1. A v 16. minutě mohlo být s Plzní ještě hůř. Pálil znovu Šťastný, vyražený puk dorážel Eberle, jenže Hlavaj zasáhl vyrážečkou. Zda to bylo před nebo za čarou pak dlouho řešili sudí u videa, ale gól z toho nebyl.

Mezitím se zrodila i řada domácích šancí, jenže žádná neskončila za Lukášem v hradecké bráně.

To se povedlo až zkraje druhé periody, kdy platilo nedáš – dostaneš. Hostující Estephan v sólu přestřelil a následně chybu v hradecké rozehrávce potrestal Lev, když zprava zacílili k bližší tyči – 1:1.

Jakub Lev slaví v zápase s Hradcem gól na 1:1. Zdroj: hcplzen.cz/Marek Švamberg

Jenže plzeňskou radost po 42 sekundách uhasil po závaru před Hlavajem z dorážky Tamáši – 1:2. Domácí pak ubránili téměř minutové oslabení ve třech.

Už tak vypjatý zápas nabral ještě na třaskavosti. Po kombinaci pálil na odkrytou branku Malák, jenže Lukáš puk zázračně odklonil vyrážečkou. Hlavaj zase skvěle kryl sérii Tamášiho dorážek.

V čase 56:56 však Indiáni pokračovali v tlaku z přesilovky a obránce Houdek prvním gólem v sezoně zařídil vyrovnání – 2:2. Ještě se strhly dvě hromadné bitky, skóre se však neměnilo.

V prodloužení sice domácí v přesilovce ostřelovali Lukáše, ale vše marné. Hned poté se přes plzeňskou obranu prohnal Zachar až před Hlavaje, v pádu zasáhl gólmana, puk byl za čárou a sudí nadvakrát gól uznali. Plzeň neuspěla ani s trenérskou výzvou. Druhý bod měl Mountfield.

Další nabitý týden zahájí Škodovka úterním zápasem v Liberci (začátek v 18 hodin).

Hlasy trenérů:

Petr Kořínek (Plzeň): „Byl to vyrovnaný, rychlý hokej. Hradec má výborný bruslařský tým. Dostal se do vedení, z naší strany nebyla první třetina ideální. Podařilo se nám vyrovnat, ale vzápětí jsme branku dostali. Ale ubránili jsme oslabení tři na pět, to byl strašně těžký moment. Ve třetí třetině nás podržel gólman a srovnali jsme. V prodloužení jsme měli proměnit přesilovku, jenže to se nestalo a pak jsme sami inkasovali. Rozhodčí původně zkoumali, jestli puk přešel brankovou čáru, což jsme věděli, že přešel. Proto jsme si brali ještě trenérskou výzvu kvůli atakování brankáře, což bylo takové 50 na 50. Na druhou stranu jsme rádi za bod. Kluky pochválíme. Takové prohry prostě přijdou, jsou ale se vztyčenou hlavou.“

Tomáš Hamara (Mountfield HK): „Jsme rádi, že jsme překopli prodloužení ve dva body, teď jsme měli asi čtyři prodloužení, která se nám nevydařila. V první třetině jsme měli dobrý nástup, šance, dali jsme branku. Pak ještě jednu, která nebyla uznaná, což byla škoda. Vstup do druhé třetiny nám ale příliš nevyšel, inkasovali jsme branku po naší chybě. Ale řekl bych, že nás to nakoplo, zlepšili jsme pohyb a rychle se znovu dostali do vedení. Dostali jsme Plzeň pod tlak, ale nedali jsme branky, což byla škoda. Nejvíc mrzí přesilovka pět na tři, kterou bychom měli proměňovat. Bývá to silný moment zápasu. Ve třetí části Plzeň zvýšila obrátky, dostávala nás pod tlak, přišlo tam zbytečné vyloučení, které jsme ještě ubránili, ale z následného tlaku domácí vyrovnali. V prodloužení přišel ještě náš faul a musím pochválit hráče, že to ubránili. A z protiútoku jsme dali gól. Myslím, že zápas můžeme hodnotit pozitivně."

Škoda Plzeň – Mountfield HK 2:3 v prodloužení

Třetiny: 0:1, 1:1, 1:0 – 0:1. Branky a nahrávky: 24. Lev (Rekonen, Pour), 57. Houdek (Indrák) – 2. Šťastný (Jergl), 25. Tamáši (Okuliar, Perret), 65. Zachar.

Rozhodčí: Šindel, Veselý – Brejcha, Ondráček. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Střely na branku: 36:46. Diváci: 4 016.

Nejlepší hráči: Petr Zámorský – Jan Lukáš.

Plzeň: Hlavaj – Malák, Zámorský, Houdek, Piskáček, Skok, Kvasnička – Pour, Lev, Rekonen – Söderlund, Indrák, Matýs – Schleiss, Mertl, Šiler – Jansa, Hrabík. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Mountfield HK: Lukáš – Kalina, Blain, Pavelka, Pláněk, Jank, Freibergs, Marcel – Perret, Tamáši, Okuliar – R. Pavlík, Miškář, Jergl – Šťastný, Estephan, Eberle – A. Novotný, Zachar, Jasper. Trenéři: T. Martinec, Hamara a Frühauf.