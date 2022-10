Tedy s celkem, který stejně jako Plzeň má na dresech okřídlený šíp. S týmem, který jako hlavní trenér nyní vede dlouholetý plzeňský kouč Ladislav Čihák. A také se soupeřem, s nímž Indiáni na jaře vypadli v předkole play-off. Bruslaři tehdy ještě pod taktovkou Radima Rulíka postoupili do vyřazovacích bojů taktak, ale pak se rozjeli a dotáhli to až do semifinále.

A boleslavský příběh by Plzeň nyní ráda zopakovala.

Důležitá výhra. Škodovka přitlačila Litvínov ke dnu

Zatím se Západočeši držív suterénu extraligového pořadí, naopak Bruslaři jsou čtvrtí o skóre za dalším překvapivým premiantem úvodní čtvrtiny Olomoucí. Naposledy v neděli ale Boleslavští padli doma s Mountfieldem 0:2.

„Body nesbíráme, jak bychom chtěli. A i když osobně na tabulku nekoukám, tak je jasné, že potřebujeme bodovat. S Litvínovem to byl boj, hokejová válka. Jsme rádi, že tři body zůstaly doma,“ ocenil obránce Lukáš Kaňák.

Tvořivý bek přispěl k výhře 4:3 nad Vervou dvěma asistencemi, když druhou vyslal za vítězným gólem Adama Dvořáka. Teď Kaňák velí pokračovat ve vítězném módu. „Musíme na Boleslav vletět, nedat jim šanci a znovu bodovat. To potřebujeme,“ podotkl zadák. „Víme, co od soupeře čekat. Bruslivý tým se v extralize drží nahořea má řadu silných šikovných hráčů. Takže zase to bude boj. Ale měli bychom být klidnější a věřím, že se bude hrát hokej ke koukání,“ avizoval Lukáš Kaňák.

