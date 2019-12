Což je nový projekt hokejové extraligy a oficiálního partnera nejvyšší domácí soutěže, společnosti Škoda Auto.

V rámci projektu bude pravidelně oceněn nejproduktivnější hokejista předcházejícího kalendářního měsíce, který získá na měsíční užívání vůz Škoda. Za listopad to je právě třiatřicetiletý Gulaš, který si v extralize drží průměr téměř dvou bodů na zápas.

Extraligovou produktivitu ovládáte s velkým náskokem. Je pro vás projekt Náš lídr další motivací?

Když se vám individuálně daří a jste za to odměněn, tak je to určitě zpříjemnění hokejového života. Auto rozhodně využiju a budu se snažit, aby u mě vydrželo co nejdéle. Nijak ale na tom nelpím, pro mě jsou důležitější jiné věci. V hokeji úspěch týmu.

Ve čtvrtek jste v Plzni v národním dresu přispěl k výhře nad Finy, ale k dalším zápasům Channel One Cupu do Moskvy jste už necestoval. Co jste výkonům české reprezentace říkal?

Abych se přiznal, tak jsem zápasy neviděl. O víkendu jsem se od hokeje odstřihl. Vzhledem k nabitému programu jsem to potřeboval už jako sůl. Chodil jsem s rodinou v lese u nás za barákem, ale uteklo to, jako když lusknete prsty. Ve středu se to zase rozjede na Spartě. Do Vánoc nás čekají tři těžké zápasy a bylo by dobré nastartovat zase nějakou bodovou šňůru, abychom si upevnili místo v první šestce (Plzeň je pátá).

První zápas na Spartě v úvodním kole extraligy přinesl Škodovce bod po divoké přestřelce. Co čekáte od nadcházejícího duelu?

To kdybychom věděli (smích). Ale budeme se chtít držet své hry a urvat nějaké body. Sparta před pauzou neměla dobré zápasy, ztrácela a toho chceme využít.

Pochvala reprezentačního trenéra Miloše Říhy po utkání v Plzni vás asi potěšila.

Vždycky potěší, když jsou trenéři spokojení s výkonem. Sám jsem si přál odehrát dobrý zápas a podat výkon, odpovídající nastaveným parametrům z extraligy. Nějaké chyby tam sice byly, ale hokej na národní úrovni je přece jen jiný. Ale užil jsem si to se vším všudy.

Berete povedený výkon v utkání s Finskem jako potvrzení formy z extraligy?

Sám jsem byl zvědavý, zda hokej, co hraju v domácí lize, jde přenést na mezinárodní scénu. Hlavně po fyzické stránce. V utkání jsem se cítil docela fajn, ale zatím dál nekoukám. Při mých negativních zkušenostech by to bylo zbytečné. Do mistrovství světa je strašně daleko a před námi je ještě spousta zápasů.

Extraliga se po druhé reprezentační pauze rozběhne znovu naplno, ale také se blíží Vánoce. Jde to dohromady?

Přiznávám, že zatím nemám koupený žádný dárek, protože obchodní centra nevyhledávám. Tyhle starosti nechávám hlavně na ženě, ale je jasné, že pro nejbližší nějaký dárek nachystám.

Jak vánoční svátky prožijete?

Rád bych byl s rodinou o nějaký den déle, víc si to užil, zápasový program to však nedovolí. Štědrý večer však bude klasický. Sejde se celá rodina a večer si dám řízek a trochu salátu. Cukroví moc nedám. V tomhle ohledu se hlídám. Vždyť už pětadvacátého ráno máme trénink a druhý svátek hrajeme.